強調預算審查不影響軍公教加薪 費鴻泰竟點名柯建銘：得老人癡呆嗎？

國民黨立院黨團總召費鴻泰（中）率領全體國民黨立委於朝野協商前發表談話，表達立場。（記者陳志曲攝）

2021/12/23 16:05

〔記者陳昀／台北報導〕立法院民進黨團變更議程，21日在院會表決通過將明年度中央政府總預算案逕付二讀，引發在野黨抗議。對於行政院長蘇貞昌呼籲不要杯葛預算影響軍公教加薪，立法院國民黨團費鴻泰下午開記者會強調，既有預算不受審查進度影響，並指民進黨立委1996年曾針對預算未審完的補救辦法提案，如今卻裝傻？點名民進黨團總召柯建銘「你得了老人癡呆症嗎？」

立法院長游錫堃下午召集朝野黨團協商研商「111年度中央政府總預算案」，國民黨全體立委會前在議場前開記者會。費鴻泰表示，麻煩院長保持中立，依照立法院組織法規定，秉持公平公正原則行使職權，對於政黨之間的攻防，院長更不需要點名什麼時候需要把預算審完，否則會失去公正公平的高度。

費鴻泰批評，法制局更是非常荒謬，某些人對外亂放話說按照立法院職權行使法可以抽出逕付二讀，但預算審查還適用預算法和其他法規，如果凡事都可以逕付二讀，難道變更領土、修憲、戒嚴、大赦、宣戰、講和、條約、行使同意權等都可以逕付二讀嗎？

針對蘇貞昌喊話說杯葛預算會讓軍公教拿不到加薪4%，費鴻泰提到，107年度軍公教加薪3%，當時立法院直到當年度1月30日才審完預算，由此可證公務人員加薪、社會福利、食安、汰舊換新、不孕症補助、反毒治安、軍購等既有預算都不會受到影響，就算是新興預算也有但書可以處理。

費鴻泰指出，過去民進黨立委林忠正、施明德、柯建銘、蘇貞昌等人1995年曾連署提案，針對預算未審完提出補救辦法，現在是都在裝傻嗎？還點名「柯建銘在這裡，你得了老人癡呆症嗎？」費說，立法院的議事攻防，不容許執政黨、立法院長、立法院工作人員指指點點，他們可以接受社會的污名、人民的監督，但不要再混淆是非、斷章取義。

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