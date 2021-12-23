緬甸華僑李國輝縱火害9命 4度判死刑發回更審

緬甸華僑李國輝4年前縱火釀成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」，犯後無悔意，無教化可能，皆判處死刑；案經上訴，最高法院今再次撤銷死刑，第3度發回高等法院，將進入更三審。（資料照）

2021/12/23 17:37

〔記者張文川／台北報導〕緬甸華僑李國輝4年前凌晨於新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」，犯後無悔意，無教化可能，皆判處死刑；案經上訴，最高法院今再次撤銷死刑，第3度發回高等法院，將進入更三審。

最高院本月2日開庭進行「生死辯」，辯護律師團主張精神障礙者，且屬間接故意，依據人權2公約不得判死刑，希望法官考量李是精障異鄉人的特殊性，撤銷死刑；蒞庭檢察庭則代死者家屬表達意見指出，李國輝為了燒死2人，卻無視其他十餘人的性命，手段凶殘、泯滅人性，為最嚴重之犯行，且至今沒有一句道歉，毫無教化可能性，建請駁回上訴、維持死刑。

53歲李國輝來台逾20餘年，已取得我國籍，曾有2次放火前科被判刑確定，卻又在2017年11月，因自認遭友人在臉書以「藍牙播放聲音」挑釁、嘲諷他，遂先2度在蘇姓同鄉的家門口放置汽油瓶以示警告，同月22日凌晨竟在租屋處引燃汽油縱火，導致好心收留他的胡男，以及8名素不相識的房客逃生無路而葬身火窟，另有5人燒燙傷。

審理期間，台大醫院鑑定確認李國輝縱火時有辨識能力；李國輝供稱是為了阻止怪聲音才縱火，坦承「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受」，也承認前案縱火被逮時，警方有告誡他放火的危險性，他案發後換裝是為了躲警察。法院一審、二審、更一審、更二審都認定李罪無可逭，判處死刑。

最高法院日前開庭辯論，爭點包括依人權兩公約的意旨，可否對精神障礙者判處死刑？是否有限定哪類型的精障人士？原審判處死刑的認事用法有無不妥？量處死刑有無不當等。

檢察官林永義指出，李國輝有2次放火前科，此案觸犯9件殺人罪，其中1件為直接故意、8件間接故意；另5件殺人未遂罪，有1件是直接故意、4件間接故意，所犯為情節最重大的犯行；林並代為表達劉姓被害人家屬的意見指出，李國輝因細故而蓄意縱火奪走多條人命，應判死刑才是申張公平正義、符合國民期待的判決。檢方指出李動輒放火，不思悔改，心存報復，看不順眼就欲除之而後快，犯案至今4年多從未表達一絲歉意，沒有教化可能性，建請維持死刑。

義務辯護律師團主張，李是否有殺人的直接故意，及放火和被害人死亡的因果關係仍應詳查，量刑應考量李的特殊情況，與公政公約規定、刑法的減刑因子，請求撤銷死刑。最高法院審理後，今撤銷發回更審。

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