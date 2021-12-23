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    首次修憲召委會議連主席也難產 議程安排交朝野協商

    立法院修憲委員會今天中午召開第1次召委會議，但會議主席難產，對後續議程安排也有不同意見，最後決議送交朝野協商。（資料照）

    立法院修憲委員會今天中午召開第1次召委會議，但會議主席難產，對後續議程安排也有不同意見，最後決議送交朝野協商。（資料照）

    2021/12/23 16:01

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院修憲委員會今天中午召開第1次召委會議討論委員會會議事宜，會議主席部分，國民黨推派鄭麗文、民進黨推舉鍾佳濱，因雙方互不相讓導致難產，加上對後續議程安排也意見分歧，最後決議送交朝野協商，讓小黨也有發言空間。

    鍾佳濱會後受訪表示，在場召委對於主席由誰擔任有不同意見，但大家不想把事情弄擰，因此還是針對議程安排坐廣泛的意見交換，麗如公聽會的場次、天數，以及完成修憲的目標是要設定2022年底、2023年貨2024，但大家的想法不一。

    鍾佳濱指出，會中也有討論是否就共識度最高的18歲公民權先排公聽會，以利後續委員會審查，倘若其他案子有共識，再陸續加入議程中，不過，在野黨有不同看法，加上會議主席由誰擔任也沒有共識，因此會議沒有開成，將交由政黨協商討論後續推進事宜。

    李貴敏表示，民進黨才剛強勢將預算逕付二讀，理論上國民黨可以杯葛，但今天朝野5位召委都有到場，會議算是有開成，就是希望好好談，民主制度下少數服從多數、多數尊重少數，召委照例也都是輪值，如果民進黨要展現誠意，應能讓鄭麗文擔任會議主席，但民進黨不同意，這麼強勢的態度，也會令人懷疑動機不良，是不是只要過個場？

    李貴敏表示，民進黨主張先排5場公聽會，但她認為場次跟議題應該相符，不能且戰且走，召委會議也不能直接決定議題先後，目前召委只有國民黨、民進黨，但時代力量和民眾黨也有關注的修憲議題，因此最後決定交由政黨協商，讓各政黨都能表達立場，協商後續議程的可能性。

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