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    首頁　>　臺北市

    台日同婚登記遭拒 興訟請求法院命戶政機關准許

    跨國同性伴侶日本籍「AZ」與台籍「阿樹」委託伴侶盟律師打行政訴訟。（翻攝伴侶盟臉書）

    跨國同性伴侶日本籍「AZ」與台籍「阿樹」委託伴侶盟律師打行政訴訟。（翻攝伴侶盟臉書）

    2021/12/23 16:02

    〔記者溫于德／台北報導〕台灣伴侶聯權益推動聯盟稍早指出，跨國同性伴侶日本籍「AZ」與台籍「阿樹」至台北市戶政事務所申請結婚登記，雖已備妥結婚文件，卻被戶政機關拒於門外，故今日正式向台北高等行政法院提告，請求命戶政機關准許登記。

    伴侶盟指出，目前戶政單位拒絕為跨國同性伴侶辦理結婚登記，皆因內政部函釋規定：「跨國伴侶只要有一方本國法未通過同婚，雙方就無法在台灣登記結婚」。

    伴侶盟說，即便伴侶盟律師團已拿下多起跨國同婚勝訴判決，內政部仍刻意將司法判決結果視為個案，要求戶政機關拒絕為其他跨國同性伴侶辦理結婚登記。

    伴侶盟指，2015年，AZ和阿樹墜入情網，兩人交往至今已經超過6年，雙方家人也都認可，同時在台灣舉辦婚禮，原以為台灣同婚通過兩人就能結婚，台灣政府卻拒絕跨國同婚，其行政違失已2年多仍未沒正。

    伴侶盟表示，日本傳媒NHK（日本放送協會）今日特地製作報導，表達對台日跨國同婚的關注，未來伴盟律師團將全力以赴，期待全面婚姻自由能早日到來，讓所有跨國同性伴侶們盡快團圓，並以此具體行動，促進更多亞洲地區逐步推進與實現婚姻平權。

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