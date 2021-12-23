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    聯亞受試者要打5劑？ 指揮中心回應了

    聯亞疫苗的受試者反映，因聯亞沒取得緊急授權，導致自己要打5劑，指揮中心指揮官陳時中於今日記者會回應此事。（指揮中心提供、路透，本報合成）

    聯亞疫苗的受試者反映，因聯亞沒取得緊急授權，導致自己要打5劑，指揮中心指揮官陳時中於今日記者會回應此事。（指揮中心提供、路透，本報合成）

    2021/12/23 14:35

    〔記者楊媛婷／台北報導〕先前接受聯亞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的受試者反映，因聯亞沒有取得緊急授權，導致自己要打5劑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，民眾可和臨床試驗研究單位討論，並經醫師評估接種國內核准的疫苗，建議和最後1劑疫苗間隔28天。

    中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，考量目前國內部分民眾加入COVID-19疫苗臨床試驗計畫，ACIP參酌各國疫苗接種政策，建議該類民眾如後續有疫苗接種需求，可與臨床試驗研究單位討論後，經醫師評估接種其他國內核准之武肺疫苗，並建議與最後一劑試驗COVID-19疫苗間隔28天。

    指揮中心說明，由於國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，為積極防範社區傳播風險，自明（2022）年1月1日起，強化因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之部分場所（域）人員COVID-19疫苗接種規範，如經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明，或個人因素無法施打者，可每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

    指揮中心表示，參與臨床試驗之民眾工作性質，如屬於「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之對象，可與臨床試驗計畫單位討論後續疫苗接種，以及以自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗取代疫苗接種證明等事宜。

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