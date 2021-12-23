接見崇越論文博碩生 蔡英文：期勉為政府和產業帶來新思維

總統蔡英文23日在總統府接見2021第14屆崇越論文大賞特優及優等論文得獎博碩士生及主辦單位。（中央社）

2021/12/23 15:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「2021第14屆崇越論文大賞特優及優等論文得獎博碩士生及主辦單位」時表示，人才是一個國家發展的重要基礎，期望透過大學辦理產業合作及人才培育制度，讓企業研發資源和大學研發能量，建立起完善的相輔相成關係。她也期勉得獎同學繼續研究，未來持續為政府和產業界帶來新思維。

蔡英文表示，今年「崇越論文大賞」邁入第14屆，過去兩年，她參加頒獎典禮，還有在總統府跟得獎人見面。這項競賽不僅是台灣目前規模最大的碩博士論文競賽，而且競爭一年比一年激烈。

總統說，今年參賽者已經超過900位，現場也有來自友邦海地的同學，越來越多人投入這場競賽，大家能夠得獎、能夠脫穎而出，非常不簡單，她也向得獎的同學們表達恭喜之意。

蔡總統指出，這個獎項被稱為「管理學界奧斯卡」，同學們的研究真的是包羅萬象，也非常用心。在這次論文競賽中，她看到有許多因應時事及全球議題的研究，像是研究投資人疫情關注度和股市報酬率的關係，還有以台灣企業為例，探討內部碳定價的氣候風險效益評估等。

總統進一步指出，許多同學的研究也關注政府的政策方向，像是循環經濟、數位健康照護服務創新模式，以及科學園區的未來發展等。同學們的研究成果，都可以做為政府和產業界的參考，並為政府和產業界帶來新思維，非常謝謝大家的努力。她也特別感謝崇越科技及台灣管理學會，多年來舉辦這項競賽，除了促進產官學研的交流，也幫助台灣人才的提升及實力的增強。

蔡英文提到，這幾年來，台灣人才的培育模式更加落實，我們也將政策重點放在台灣人才培育的模式，並更加落實產學合作，今年在《產學創新條例》通過之後，教育部核定了4所半導體學院，目前已經陸續成立。此外，也有2家金融學院在成立當中。就像現場的同學們，為臺灣注入豐富的研究能量，人才就是一個國家發展的重要基礎。

總統表示，希望透過大學辦理產業合作及人才培育制度，讓企業的研發資源和大學的研發能量，能夠建立起完善的相輔相成關係。不但學界能夠即時回應產業人才的需求，產業界也能吸收學界的最新研究，促進創新發展。

總統蔡英文23日在總統府接見2021第14屆崇越論文大賞特優及優等論文得獎博碩士生及主辦單位，現場也有來自友邦海地的同學（右），蔡總統說，越來越多人投入這場競賽，大家能夠得獎、能夠脫穎而出，非常不簡單。（中央社）

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