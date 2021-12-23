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    中選會下午審定公告4大公投結果 蘇貞昌：非政黨輸贏而是國家勝利

    中選會今天下午將公告四大公投案結果，行政院長蘇貞昌表示，這非政黨輸贏而是國家勝利。（資料照）

    中選會今天下午將公告四大公投案結果，行政院長蘇貞昌表示，這非政黨輸贏而是國家勝利。（資料照）

    2021/12/23 14:42

    〔記者李欣芳／台北報導〕四大公投已於18日落幕，中選會今天表示，4案結果有效不同意票數皆多於同意票數，依法均為不通過，中選會下午將召開委員會議審定並公告投票結果。行政院長蘇貞昌今天表示，公投結果不是政黨輸贏，同意或不同意都是公民意志展現，是民主的勝利、國家的勝利。

    中選會今天在行政院會報告「110年全國性公民投票投開票結果」指出，全國性公民投票案第17案至第20案重啟核四、反萊豬、公投綁大選與三接遷離公投投票結果，有效不同意票數皆多於同意票數，依公民投票法第29條規定，均為不通過，將依法於下午召開委員會議，審定並公告投票結果。

    為避免2018年投票亂象再現，中選會說，這次進行6項選務改革措施，包含調降各投票所投票權人人數、增設投開票所、分二組領票、增設圈票處遮屏、優先投票措施、設立中央選務指揮及應變中心，於18日晚間8時20分完成開票。

    行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌會中裁示，四大公投是台灣史上第一次將公投與大選分開，最後有超過800多萬人民投票，清楚明白表達意見，這就是落實主權在民，直接民主，由國家主人共同決定台灣未來，讓台灣民主又深化一步。

    蘇貞昌說，公投結果不是政黨輸贏，同意或不同意都是公民意志展現，是民主的勝利、國家的勝利，他肯定中選會努力、警察、防疫人員投入，讓投開票順利，結果平和無爭議。

    蘇貞昌表示，這次民眾決定清楚呈現對國家發展方向的認同、對政院政策的支持，透過選擇向世界展現台灣願意在遵守國際規範下，積極參與國際決心，清楚表達對能源轉型的支持，期盼經濟環保雙贏前提下穩定供電，和對公共政策審議希望更理性。

    蘇揆說，公投這一關過了，接下來還有許多工作要做，請行政團隊更謙卑，讓民眾得到更好照顧，讓國家一天比一天更好。

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