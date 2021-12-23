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    首頁　>　臺北市

    男找傳播妹陪吸毒趁機性侵 因這理由一審刑度「避重就輕」

    台北市胡姓男子3年前找傳播妹至飯店陪伴吸毒5小時，利用她施用毒品咖啡包後、藥效發作昏睡時性侵，北檢依以藥劑迷姦的加重強制性交罪起訴胡男，但北院認為傳播妹接下這項工作時就知道是毒趴須陪胡男吸毒，但她仍前往，並非不知情而遭下藥，因此變更適用法條，改依乘機性交罪判胡男4年10月徒刑。（資料照）

    台北市胡姓男子3年前找傳播妹至飯店陪伴吸毒5小時，利用她施用毒品咖啡包後、藥效發作昏睡時性侵，北檢依以藥劑迷姦的加重強制性交罪起訴胡男，但北院認為傳播妹接下這項工作時就知道是毒趴須陪胡男吸毒，但她仍前往，並非不知情而遭下藥，因此變更適用法條，改依乘機性交罪判胡男4年10月徒刑。（資料照）

    2021/12/23 14:08

    〔記者張文川／台北報導〕台北市胡姓男子3年前找傳播妹至飯店陪伴吸毒5小時，利用她施用毒品咖啡包後、藥效發作昏睡時性侵，台北地檢署依以藥劑迷姦的加重強制性交罪起訴胡男，但台北地院認為傳播妹接下這項工作時就知道是毒趴須陪胡男吸毒，但她仍前往，並非不知情而遭下藥，因此變更適用法條，改依乘機性交罪判胡男4年10月徒刑。可上訴。

    判決指出，胡男2018年9月22日與傳播公司聯繫，要求派遣傳播妹陪伴，為時5小時，傳播妹當天下午5時到胡指定的精品旅館，胡男在聊天時提供有混合新興毒品的毒咖啡包給她飲用，不久藥效發作，傳播妹開始胡言亂語、意識不清，之後陷入昏睡，胡男趁她不能抗拒之際性侵得逞。傳播妹隔天凌晨醒來發現衣衫不整，胡男還對她說「你叫床的聲音像小孩」，她離開後即赴醫採證驗傷，報案提告。

    胡男供稱，他當初就有向傳播公司表明說要找女生陪他吃毒咖包，被害女在玩遊戲時情緒很嗨，才自願與他發生性行為；被害人說她已經「斷片」不記得性交過程，清醒時發現內衣被解開、褲子丟在地上，才知被性侵。

    利用藥物迷姦的加重強制性交罪，法定刑度為7年以上，乘機性交罪則是3年以上、10年以下。合議庭審理後認定，胡男犯行構成乘機性交罪，不成立以藥劑強制性交，考量胡男否認犯行，且未彌補被害人損害，量處4年10月有期徒刑。

    判決指出，實務上，依媒體報導，傳播業者派遣傳播妹，除了陪客人喝酒、唱歌，另有提供陪伴吸毒的服務，業者派案時會以術語表明工作內容，例如「音樂桌」是毒趴，「通告桌」、「拍照桌」是性交易，由傳播小姐自行決定是否接案，因此認為被害傳播妹並非在不知情下誤服藥劑。

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