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    公投挫敗 藍委辦國會青年體驗營：爭取青年認同

    國民黨立委江啟臣。（資料照）

    國民黨立委江啟臣。（資料照）

    2021/12/23 12:19

    〔記者陳昀／台北報導〕中華議事學會、台灣新世代關懷協會及多位國民黨立委今召開「第四屆國會青年體驗營—立法你行嗎」發布記者會。面對國民黨在公投的挫敗，江啟臣表示，國會青年體驗營是後公投時代的第一哩路，要爭取年輕夥伴加入，李貴敏也說，如果國民黨能培育青年有正確觀念，執政黨的假訊息就很難植入。

    中華議事學會、台灣新世代關懷協會，以及國民黨立委江啟臣、吳怡玎、李貴敏、李德維、楊瓊瓔、溫玉霞共同舉辦的國會青年體驗營將於明年1月17至19日登場，包含立法實務、新媒體、國會外交、選區經營等課程，以及政治人物面對面對談，即日起開放網路報名。

    江啟臣表示，公投結果出爐之後，他曾承諾要提出具體規劃，幫助國民黨爭取到中間年輕選民，國會青年體驗營就是後公投時代的第一哩路，透過實體活動進行世代對話、政策對話，從青年和政策著手，用以民為本的初衷和核心價值，爭取到中間選民的認同和年輕夥伴的加入，打造屬於藍營的幕僚世代。

    李貴敏直言，這次四大公投的民調與最終結果差異很大，所有政治人物都應該深自檢討，在野黨應該深自檢討的一點是，對於青年栽培應該更投入，執政黨的假訊息鋪天蓋地，如果國民黨能讓青年、人才從一開始就有正確觀念，這些錯誤訊息很難植入。

    楊瓊瓔表示，台灣民主受全世界讚賞，但執政黨正在大開民主倒車，因此必須讓年輕人了解議事如何運作、真相為何，就像近期2.2兆預算可以一聲令下逕付二讀，剝奪所有委員會審查的權利，這是必須釐清的。

    吳怡玎指出，2.2兆預算被逕付二讀，大家真的知道什麼是逕付二讀嗎？當你不了解民主制度，容易被了解制度的人矇混，你以為他遵守民主規則，其實他只是在玩弄老實人，希望更多年輕人了解國會運作、民主規則，才會知道真相。

    中華議事協會理事長宋偉民表示，台灣是自由基地、民主燈塔，但全國對於開會的原理原則大多陌生，學校課本也很少有內容，希望透過國會青年體驗營讓學生將知識能力帶到團體中，並傳播到更多領域。

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