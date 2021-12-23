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    日本福島5縣產品若進口 衛福部：依法都須做「都府縣」產地標示

    衛福部次長薛瑞元表示，日本進口的食品依法都必須標示到「都府縣」。（翻攝自立院直播系統）

    衛福部次長薛瑞元表示，日本進口的食品依法都必須標示到「都府縣」。（翻攝自立院直播系統）

    2021/12/23 12:07

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國正積極申請加入CPTPP，日本為CPTPP的會員國之一，外界關注是否會開放福島等5縣市產品進口，日本當地對於福島的產品都會標示產地，衛福部次長薛瑞元表示，依法日本進口的食品都必須標示到該國的「都、府、縣」，不會因為福島5縣有所不同。

    立院經濟委員會今（12/23）要求農委會、經濟部、衛福部針對「開放日本核食對我國加入CPTPP的影響與因應之策」報告，國民黨立委謝衣鳯質詢時表示，日本當地都有標示農產品的產地，詢問若未來我國開放福島5縣市的食品，是否會依照現今的消保法規定，對於日本進口的食品是否會標示到「府都縣」，另也指出若未來開放，是否會針對福島5縣市的食品逐批查核檢驗。

    薛瑞元則說，所有日本進口的食品的產地標示都會標示到「府都縣」，不會因為是否為福島5縣有所不同，至於未來若真的開放，逐批查核是衛福部的目標，檢核所需要的人力數量還在清算，不過以目前來說，明年度還沒有要增加人力。

    薛瑞元強調，若有要開放福島5縣的食品，也一定要預作準備，不是說開放就開放，必須要預作準備，也指出我國就針對CPTPP的部分，和日本的協商並未開始，因此不做任何的預設打算。

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