國防MIT》勇鷹高教機編號暗藏密碼 5碼丶4碼分屬漢翔丶空軍

空軍司令部在臉書專頁上，特別為民眾解開編號1102丶第二架量產型勇鷹高教機編碼的祕密。勇鷹高教機機尾上方的「1102」，是空軍的機號，機身下方的「10－9004」，10指的是110年，而9指的是漢翔公司所造第9型軍機，最後的004則是代表勇鷹高教機生產的第4架。（資料照）

2021/12/23 10:32

〔記者羅添斌／台北報導〕編號1102丶第二架量產型勇鷹高教機昨天交付空軍台東志航基地，不僅與編號1101的首架量產型勇鷹機在空中會合，還會同編號11001丶首架勇鷹原型機，一起在空中以品隊型飛行，讓前來一睹風采的軍事迷大呼過癮，但3架高教機上的機號相近卻又是4碼丶5碼不同的區分，讓初看高教機的民眾一頭霧水，高教機機身上的長串生產序號更是帶有玄機。

勇鷹高教機機尾上，有2處號碼，上方是飛機機號，下方為生產單位的生產序號。空軍官員說，機尾的飛機機號有4碼與5碼的分別，原因在於5碼是生產單位漢翔公司的機號編碼，例如勇鷹的首架及第2架原型機，漢翔的機身編號為11001丶11002，第3架生產的勇鷹機即為量產型的勇鷹機，在漢翔的編號即為11003，但在交付空軍時，編號則改為空軍軍機的4碼編號，也就是1101，同樣的，昨天交機的第二架勇鷹高教機，在漢翔生產時的機號為11004，交付空軍時即改為1102。

空軍司令部在臉書專頁上，特別為民眾解開編號1102丶第二架量產型勇鷹高教機編碼的祕密。空軍司令部指出，勇鷹高教機機尾上方的「1102」，是空軍的機號，機身下方的「10－9004」，10指的是110年，而9指的是漢翔公司所造第9型軍機，最後的004則是代表勇鷹高教機生產的第4架。

勇鷹高教機去年6月完成首飛，依計畫在今年12月底前完成2架量產機。據了解，空軍司令部規劃，勇鷹高教機預計於2022至2026年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。而F-5戰機將在2024年，1年內全數除役。

3架勇鷹高教機以品字型飛行。空軍官員說，3架機尾的飛機機號有4碼與5碼的分別，原因在於5碼是生產單位漢翔公司的機號編碼，屬勇鷹的原型機，4碼則是交付空軍時的機號編號，屬於量產機型。（資料照）

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