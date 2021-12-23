為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國防MIT》勇鷹高教機編號暗藏密碼 5碼丶4碼分屬漢翔丶空軍

    空軍司令部在臉書專頁上，特別為民眾解開編號1102丶第二架量產型勇鷹高教機編碼的祕密。勇鷹高教機機尾上方的「1102」，是空軍的機號，機身下方的「10－9004」，10指的是110年，而9指的是漢翔公司所造第9型軍機，最後的004則是代表勇鷹高教機生產的第4架。（資料照）

    空軍司令部在臉書專頁上，特別為民眾解開編號1102丶第二架量產型勇鷹高教機編碼的祕密。勇鷹高教機機尾上方的「1102」，是空軍的機號，機身下方的「10－9004」，10指的是110年，而9指的是漢翔公司所造第9型軍機，最後的004則是代表勇鷹高教機生產的第4架。（資料照）

    2021/12/23 10:32

    〔記者羅添斌／台北報導〕編號1102丶第二架量產型勇鷹高教機昨天交付空軍台東志航基地，不僅與編號1101的首架量產型勇鷹機在空中會合，還會同編號11001丶首架勇鷹原型機，一起在空中以品隊型飛行，讓前來一睹風采的軍事迷大呼過癮，但3架高教機上的機號相近卻又是4碼丶5碼不同的區分，讓初看高教機的民眾一頭霧水，高教機機身上的長串生產序號更是帶有玄機。

    勇鷹高教機機尾上，有2處號碼，上方是飛機機號，下方為生產單位的生產序號。空軍官員說，機尾的飛機機號有4碼與5碼的分別，原因在於5碼是生產單位漢翔公司的機號編碼，例如勇鷹的首架及第2架原型機，漢翔的機身編號為11001丶11002，第3架生產的勇鷹機即為量產型的勇鷹機，在漢翔的編號即為11003，但在交付空軍時，編號則改為空軍軍機的4碼編號，也就是1101，同樣的，昨天交機的第二架勇鷹高教機，在漢翔生產時的機號為11004，交付空軍時即改為1102。

    空軍司令部在臉書專頁上，特別為民眾解開編號1102丶第二架量產型勇鷹高教機編碼的祕密。空軍司令部指出，勇鷹高教機機尾上方的「1102」，是空軍的機號，機身下方的「10－9004」，10指的是110年，而9指的是漢翔公司所造第9型軍機，最後的004則是代表勇鷹高教機生產的第4架。

    勇鷹高教機去年6月完成首飛，依計畫在今年12月底前完成2架量產機。據了解，空軍司令部規劃，勇鷹高教機預計於2022至2026年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。而F-5戰機將在2024年，1年內全數除役。

    3架勇鷹高教機以品字型飛行。空軍官員說，3架機尾的飛機機號有4碼與5碼的分別，原因在於5碼是生產單位漢翔公司的機號編碼，屬勇鷹的原型機，4碼則是交付空軍時的機號編號，屬於量產機型。（資料照）

    3架勇鷹高教機以品字型飛行。空軍官員說，3架機尾的飛機機號有4碼與5碼的分別，原因在於5碼是生產單位漢翔公司的機號編碼，屬勇鷹的原型機，4碼則是交付空軍時的機號編號，屬於量產機型。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國防MIT》國機國造新進展 勇鷹高教機首架量產機今首飛
    2021/10/21 14:44

    國防MIT》國機國造新進展 勇鷹高教機首架量產機今首飛
    國防MIT》IDF戰機將配國造電戰莢艙 中科院：1、2年可完成研發
    2021/10/14 09:49

    國防MIT》IDF戰機將配國造電戰莢艙 中科院：1、2年可完成研發

    台積電將帶動發展 亞灣漢神豪宅創價
    增程雄二E飛彈射程達1200公里 中科院首度向立委展示超震撼
    2021/10/06 11:30

    增程雄二E飛彈射程達1200公里 中科院首度向立委展示超震撼
    國防MIT》確保潛艦國造順利進行 國防部決定延攬僱用外國專業人才
    2021/08/13 11:15

    國防MIT》確保潛艦國造順利進行 國防部決定延攬僱用外國專業人才

    2021 USR ONLINE EXPO 將落幕 網站留言抽豐富大獎
    國防MIT》搭載「海劍二」飛彈 海軍塔江艦7/27交艦
    2021/07/20 20:23

    國防MIT》搭載「海劍二」飛彈 海軍塔江艦7/27交艦
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播