再控顏家環評造假 陳椒華：下週將提告涉違反環評法

時代力量立委陳椒華、台中黨部副執行長吳佩芸等人今天在立法院召開記者會。（陳椒華辦公室提供）

2021/12/23 12:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對顏清標家族涉入的清泉崗產業園區開發案，時代力量立委陳椒華、台中黨部副執行長吳佩芸等人今天在立法院召開記者會，陳椒華表示，因為顏家成員為產業園區開發單位的董事，而本案涉及國安及程序問題，又有環評說明書內容涉嫌造假，她預告時力台中黨部成員下週將向台中地檢署提告創利等三家公司涉嫌違反環評法。

中二選區立委補選，顏家土地、違建各項爭議不斷，近來被爆出位在台中的「清泉崗產業園區開發案」，顏清標的小兒子顏嘉儀竟然就是負責開發的創利開發公司董事。對此，顏寬恒日前強調，清泉崗產業園區與他無關，請直接詢問該公司或相關人士。

陳椒華指出，該案應依國防部公告送軍方先審，同意後才能依其他法規環評及申請開發等，台中市政府不能便宜行事先審。由於本案涉及國安及程序問題，又有環評說明書內容涉嫌造假，包括多處宣稱已取得地下水權之謊言，且環評書資料涉嫌多處不實登載地表下20公尺無地下水，恐與事實不符，確有涉嫌偽造情形。

吳佩芸強調，從11月22日召開記者會，對於顏寬恒在立委任內濫用職權、巧取豪奪台中港105號碼頭提出不少疑問，至今得不到顏家任何清楚明白的說明。而台中港這個在美國智庫2046報告中是中共解放軍登陸作戰最佳港口，在我國國安戰略地位如此重要的碼頭，就這樣白白落入了親中勢力、黑金派系的魔掌，如此誇張的事，清泉崗產業園區開發案也正在上演這般荒唐的戲碼。

吳佩芸強調，清泉崗產業園區位於重要軍事管制區禁限建範圍，鄰近軍事機場跑道，但環評送案審查已有一年時間，台中市政府卻未依照國防部公告將此開發案先送軍方審查。市府遲不發文徵詢國防部意見，已經夠離譜了，國防部卻依然擺爛裝死，簡直罔顧國安。

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