不爽政論節目成議顏堂 國民黨發起一人一信叫NCC起床

國民黨文傳會副主委林家興（右起）、台北市議員王鴻薇與文傳會副主委鄭照新23日召開「NCC繼續裝睡 中二正義只能遲來？」記者會，呼籲民眾一同叫NCC起床。（記者張嘉明攝）

2021/12/23 11:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「NCC繼續裝睡，中二正義只能遲來？」記者會，質疑NCC對於逾60件民眾檢舉多家電視台政論節目緊咬國民黨中二選區立委補選候選人顏寬恒，完全置之不理，根本就是行政怠惰，要求NCC不要再裝睡，並呼籲全民發起一人一封信，叫NCC起床。

國民黨文傳會副主委鄭照新指出，2019年3月NCC認為中天電視台報導太多韓國瑜的新聞，重罰中天100萬元，還要求中天更換新聞主管，如今對於顏寬恒的個案，NCC卻完全不作為、擺爛，甚至綠營還有人稱民進黨的候選人林靜儀是受媽祖感應參選，對於這種道聽塗說、怪力亂神，NCC如果不做處理，就應該還中天公道。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，國民黨上週到NCC檢舉多家電視台政論節目照三餐砲轟特定候選人，還有多位立委關切，但NCC卻繼續裝睡，目前網路上或親自檢舉案件已經超過60件，但這些檢舉案仍躺在NCC裡面。

王鴻薇質疑，特定媒體政論節目大刑伺候顏寬恒及其家族，對於至今總計175集針對顏寬恒而來的攻擊，NCC主委陳耀祥昨天竟拿歌手王力宏的娛樂新聞相提併論，難道王力宏有在選舉嗎？

國民黨文傳會副主委林家興，中二選區立委補選1月9日就要結束，正義不能遲來，他呼籲社會大眾一起到NCC的官網做「廣播電視內容申訴」，並發動一人一信，讓NCC感受人民的不滿與怒火。

此外，林家興也質問林靜儀，身為前立委及候選人，如何看待政論節目的亂象？如果今天政論節目不是「顏議堂」，而「質儀台」時，林靜儀會有何看法？以及林靜儀怎麼看待政治力、特定派系介入媒體經營的問題？

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