核災食品不等於日本食品 陳吉仲：我國輻射檢驗標準較國際更嚴格

農委會主委陳吉仲。（記者楊媛婷攝）

2021/12/23 10:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國正積極申請加入CPTPP，因目前CPTPP會員國都有開放福島等地區產品，農委會主委陳吉仲表示，雖然目前並未討論，但全球目前只剩下中國、台灣對於福島等地產品做區域型的限制，其他國家都是採取輻射標準限制。

陳吉仲今（12/23）於經濟委員會上針對「開放日本核災區食品對我國加入CPTPP的影響與因應對策」中援引各國對日本核災區食品管理與國際規範，凸顯我國的輻射標準相對較為嚴格，其中CODEX規定，嬰兒食品、其他食品碘的規範為1公斤僅能有1百貝克，但我國的規定則是1公斤僅能有55貝克，其他食品含飲料與包裝水，也同樣是1公斤1百貝克，且我國對於乳品的碘部分，則是1公斤55貝克。

陳吉仲也列舉「銫134」與「銫137」的部分，CODEX針對嬰兒食品、其他食品的規範為1公斤可有1千貝克，不過乳品並未規定，我國則是規定乳品與乳製品的銫134、137只能有1公斤50貝克，其他食品則是1公斤1百貝克，另也特別針對飲料與包裝水則是1公斤10貝克。

陳吉仲指出，2011年福島發生核災事故後，我國針對福島、茨城、群馬、千葉、（木歷）木等5個縣市的產品都禁止進口。陳吉仲說，10年前核災事故發生時，當時禁止稻米、蔬果、茶葉、草藥、牛乳與乳製品、肉類、水產品、加工食品完全禁止的從15國道19國不等，但當時也有22國到24國僅要求輻射檢查或產地證明，但2021年10月後，全面禁止福島等5縣產品的只有中國與台灣，但韓國有針對水產品特別禁止，然後如蔬果等部分，除中國、台灣禁止外，還包含中國的領地澳門、香港。

陳吉仲說，從福島311核災事變後，國際上多國如美國、歐盟等都已逐步調整對日食品的管制措施，以美國來說，今年9月22日後已解除禁令，歐盟則是從2017年已放寬福島稻米，今年10月後連人工栽植的香菇都不用檢附輻射證明就可以進口。

除歐美外，陳吉仲說，包還澳洲、越南等41國都已經完全解除日本食品的管制措施，回歸一般輸入食品的邊境管理。

陳吉仲也說，就農委會的業務範圍內，包含寵物食品、肥料、幼鰻、飼料、高接梨穗等有開放，除了都沒有發現有超標的情況外，就農委會監測的水產品、主要產地在日本海域附近的秋刀魚來說，監測也都沒發現有輻射超標情況。

民進黨立委陳亭妃表示，不能將核食跟日本5縣市產品劃上等號，也表示一切都要從科學標準出發，也強調國際貿易一定要有依據跟標準，並表示我國的輻射標準不能降，只能更嚴格，並加強邊境管理，她強調有輻射污染的產品當然不能進來，但不能將日本食品跟核食畫上等號。

農委會主委陳吉仲（左）和經濟部長王美花今日於經濟委員會備詢。（記者楊媛婷攝）

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