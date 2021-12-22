遭陳雪生性騷批「噁男」挨告無罪 范雲：從不道歉還羞辱我

范雲說，陳雪生在她抗議後，不但無法反省自己缺乏性平知識，從不道歉，還三度羞辱被害人，這是最不應該的。（資料照）

2021/12/22 19:19

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范雲遭「肚頂」性騷批陳雪生「恐龍時代噁男」反被告誹謗 一審獲無罪

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院去年7月召開臨時會，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她背部，還以「用肚子頂又不會懷孕」等字眼貶抑她，一審判陳雪生應賠償8萬元。陳雪生反控范雲說他是「恐龍時代的噁男、在連江縣長任內性騷擾下屬」，台北地院今天判范雲無罪。范雲除了感謝法庭，還說，陳雪生在她抗議後，不但無法反省自己缺乏性平知識，從不道歉，還三度羞辱被害人，這是最不應該的。

范雲說，法院今天宣判陳雪生告她誹謗敗訴，另外，台北市性騷擾申訴委員會也兩次確立性騷擾不成立，而她對陳雪生的民事的告訴得到8萬元（賠償）性騷擾成立的一個結果。「我感謝法庭，也感謝北市性騷擾申訴委員會的裁定」。

她說，經歷過漫長的一年半過程，陳雪生在她提出抗議後，不但無法反省自己缺乏性平知識，從不道歉，還加碼二度，甚至在法庭上，三度羞辱被害人，這是最不應該的。她說，為自己的無知道歉並不可恥，可恥的是不願了解性騷擾的定義，或是了解定義之後，還利用自己龐大的資源，加碼對原本的受害者提出誹謗告訴，還進行行政訴願，這樣才是真正的可恥。

「原本這個爭議，其實只要陳雪生一句道歉就可解決，非常遺憾的是，他在我抗議後不但沒道歉，還加碼言語羞辱我」。范雲指出，若連她這樣一個立委，非常了解性騷擾相關的法律制度，又是一個婦女運動的長期工作者，都不能夠為自己受到的屈辱訴求正義的話，那我們如何鼓勵其他更弱勢、沒有資源、無法出聲的受害者出來為自己主張、要求公義了？

「也因此，我走向法律訴訟、也走向行政申訴；感受到了所有受害者在情感上、在精神上所面臨到的許多羞辱，還有法律訴訟過程中的漫長。我也感受到整個申訴跟法律體制的不友善」，范雲說，首先，政治這個場域就如同台灣很多非典型的僱用關係一樣，沒有清楚的雇主和僱員，因此，我們無法透過勞工局體系得到申訴的機會，必須走向警察體系，但警察體系的決定其實缺乏性平意識。

范雲說：「當我走向司法體系的時候，也感受到司法訴訟的漫長，而且它相對地需要更多的資源」，所以未來如何能夠在制度的改革上、在修法上，讓所有的被害人站出來之後，環境都能更友善、司法的決定能夠更快速。最重要的是，所有握有權力的人都應更有性平意識，「會是我努力的目標」。

范雲強調，不論是政治界、藝文界、體育界、或是所有的職場，如果我們繼續容忍性騷擾、這樣的性別暴力，其實就是對所有職場弱勢者的不公平。我們需要創造讓所有的人，不分性別，都能夠友善工作的環境。

范雲呼籲，無論身處哪個領域，都要一起大聲地向性騷擾跟性別暴力說「不」！她說，我們也應鼓勵所有的受害者，勇敢地為自己尋求公義，希望讓台灣成為不分性別都能尊嚴生活、工作的平等環境。

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