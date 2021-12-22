反對普發重陽敬老金 黃珊珊喊話：未來台北市長參選人都應表態

台北市副市長黃珊珊發文說，對於議會維持發放重陽敬老金的原議案感到遺憾，未來台北市長參選人均應對此議題表態。 （翻攝黃珊珊臉書）

2021/12/22 17:39

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會今天表決駁回台北市政府提出的「台北市重陽節禮金致送自治條例」覆議案。對此，準備參選下屆台北市長的副市長黃珊珊說，對於議會維持發放重陽敬老金的原議案感到遺憾，不該只圖自身ㄧ時政治利益，賠上台北市政長遠發展的可能性，她也喊話，未來台北市長參選人均應表態。

黃珊珊在臉書PO文說，不排富、齊頭式發放現金並不符合財政使用的公平正義，政府從人民手上課稅，不是為了原封不動左手換右手再將金錢發還人民，而是要將資源整合創造更大價值，但普發現金給長者無法達到促進社會福利等效果，反而成為「肉桶政治」、尋求連任前的政治買票。

她說，雖能理解議員必須面對來自選民的直接壓力，但對於議會作出維持原議案的決定仍感遺憾，期待代議士們能扛下壓力，有擔當做出於短期內雖不討喜、無助選票，但長遠來看對社會有利的政治抉擇。

黃珊珊指出，隨著台北市人口結構變遷，議會通過此議案將壓縮其他照護長者的福利措施，或排擠年輕人的社福預算，將成為未來每任市長都必須面對的刻不容緩問題，因此，不該圖自己一時政治利益賠上台北市政長遠發展的可能。她喊話，未來台北市長參選人都應對此議題明確表態。

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