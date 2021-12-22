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    「最美性博士」許藍方捲不倫 元配聲請傳喚名醫丈夫作證

    素有「最美性博士」之稱的許藍方，被控與名醫康鈞尉外遇，遭康妻求償300萬元，康妻並聲請傳喚康鈞尉到庭作證。（資料照，記者林宜樟攝）

    素有「最美性博士」之稱的許藍方，被控與名醫康鈞尉外遇，遭康妻求償300萬元，康妻並聲請傳喚康鈞尉到庭作證。（資料照，記者林宜樟攝）

    2021/12/22 17:25

    〔記者溫于德／台北報導〕素有「最美性博士」之稱的許藍方，8月間被爆出偷吃已婚醫生康鈞尉，事後遭康妻求償300萬元。台北地院下午二度開庭，仍因案涉及個人隱私無關公眾，法官採不公開審理，但據悉，康妻聲請傳喚丈夫出庭作證，若合議庭裁准，明年1月26日再開將見到康鈞尉到庭作證。

    本案上月17日首度開庭時，法官僅就證據進行整理，許藍方委任律師拒絕透露開庭內容。至於本案訴訟前曾經過調解，調解時雙方仍無共識，就連庭內「雙方目前共識還是0」，且許至今並未承認婚外情，康妻也無意願當面談和解。

    現年37歲的許藍方，曾遭媒體報導與台安醫院復健科名醫、同時也是她的大學學長康鈞尉曖昧。去年11月，康妻在丈夫電腦發現2人鹹濕對話，許甚至傳送露乳溝照片給康，經康妻發律師函要求許道歉未獲回應，正式提告求償300萬元精神慰撫金。

    擔許藍方否認介入家庭，透過聲明強調，經律師查核康妻提出的所謂「全部對話紀錄」，發現人、事、時、地、照片等與報導所提及的內容大多張冠李戴，刻意扭曲，並非事實全貌，更指控週刊登出的LINE訊息，是用合成來示意，對她極為不公。

    然而，康鈞尉在個人臉書力挺妻子發文承認外遇，康說，去年9月至11月與許藍方外遇，而他身為先生及父親，卻未保護好家庭，使太太陷入痛苦不堪局面，「我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了」，文末，康也表達尊重太太後續所有決定。

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