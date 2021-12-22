為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    12議員不支持恢復發敬老金 北市府：證明越多人願加入改革

    台北市議會今強勢否決台北市政府提出的「重陽節禮金致送自治條例」覆議案；北市府發言人陳智菡表示，北市府除將向行政院聲請函告無效外，也會續為財政紀律、永續發展理念奮戰不懈。 （台北市政府提供）

    台北市議會今強勢否決台北市政府提出的「重陽節禮金致送自治條例」覆議案；北市府發言人陳智菡表示，北市府除將向行政院聲請函告無效外，也會續為財政紀律、永續發展理念奮戰不懈。 （台北市政府提供）

    2021/12/22 17:13

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會今強勢否決台北市政府提出的「重陽節禮金致送自治條例」覆議案；北市府發言人陳智菡表示，在國民兩黨發動甲級動員、甚至以起立錄影的黨意壓迫方式下，仍有7人反對恢復敬老金、5人棄權，證明有越來越多人願加入改革行列，北市府除將向行政院聲請函告無效外，也會續為財政紀律、永續發展理念奮戰不懈。

    台北市議會今進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，台北市長柯文哲於表決前特召開記者會，重批議會藍綠黨團以黨意輾壓民意恢復敬老金，全為短期選票利益放棄台灣長遠發展；而經不記名投摽結果，共48人贊成維持恢復發放敬老金、7人反對、5人棄權，經議長陳錦祥裁示北市府覆議案失敗。

    陳智菡於表決結果出爐後表示，此次覆議案國民兩黨均甲動、甚至要求起立證明自己未跑票的黨議壓迫下，最終仍有7人反對恢復敬老金、5人棄權，此結果不僅顯示越來越多人願意加入改革行列，願意共同捨棄短期利益，追求長遠規劃的長者友善社福系統，感謝此12位議員跨出這一步，除是為了台北發展，更是為了台灣未來的關鍵一步。

    陳智菡指出，根據行政立法分立的憲政原則，「議會不得為增加支出之提議」，遺憾議員公然違法，逕行通過有違憲之虞的「重陽敬老禮金致送自治條例」，且國民黨團更不顧覆議案須無記名投票規定，強票議員亮票更已違法，此將導致責任政治難以確立，也無助財政紀律、建立完整老人社福系統。

    陳智菡説，市長柯文哲認為要求人民守法時，政府更應守法，北市府針對此違法違憲的自治條例將依照地制法43條送請行政院「函告無效」，並重申北市府不為短期利益犧牲長期利益，將持續為財政紀律、永續發展的理念奮戰不懈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重陽敬老金覆議案被否決 北市府將向政院申請函告條例無效
    2021/12/22 16:49

    重陽敬老金覆議案被否決 北市府將向政院申請函告條例無效
    柯文哲提覆議案遭封殺 北市府將恢復發放重陽敬老金
    2021/12/22 15:25

    柯文哲提覆議案遭封殺 北市府將恢復發放重陽敬老金

    台積電將帶動發展 亞灣漢神豪宅創價
    北市議會將表決重陽敬老金覆議案 國民黨團：若未通過柯須公開道歉
    2021/12/22 15:02

    北市議會將表決重陽敬老金覆議案 國民黨團：若未通過柯須公開道歉
    北市府會決戰重陽敬老金覆議案 柯質疑藍綠「只剩黨意代表」
    2021/12/22 14:44

    北市府會決戰重陽敬老金覆議案 柯質疑藍綠「只剩黨意代表」

    2021 USR ONLINE EXPO 將落幕 網站留言抽豐富大獎
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播