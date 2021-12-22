12議員不支持恢復發敬老金 北市府：證明越多人願加入改革

台北市議會今強勢否決台北市政府提出的「重陽節禮金致送自治條例」覆議案；北市府發言人陳智菡表示，北市府除將向行政院聲請函告無效外，也會續為財政紀律、永續發展理念奮戰不懈。 （台北市政府提供）

2021/12/22 17:13

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會今強勢否決台北市政府提出的「重陽節禮金致送自治條例」覆議案；北市府發言人陳智菡表示，在國民兩黨發動甲級動員、甚至以起立錄影的黨意壓迫方式下，仍有7人反對恢復敬老金、5人棄權，證明有越來越多人願加入改革行列，北市府除將向行政院聲請函告無效外，也會續為財政紀律、永續發展理念奮戰不懈。

台北市議會今進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，台北市長柯文哲於表決前特召開記者會，重批議會藍綠黨團以黨意輾壓民意恢復敬老金，全為短期選票利益放棄台灣長遠發展；而經不記名投摽結果，共48人贊成維持恢復發放敬老金、7人反對、5人棄權，經議長陳錦祥裁示北市府覆議案失敗。

陳智菡於表決結果出爐後表示，此次覆議案國民兩黨均甲動、甚至要求起立證明自己未跑票的黨議壓迫下，最終仍有7人反對恢復敬老金、5人棄權，此結果不僅顯示越來越多人願意加入改革行列，願意共同捨棄短期利益，追求長遠規劃的長者友善社福系統，感謝此12位議員跨出這一步，除是為了台北發展，更是為了台灣未來的關鍵一步。

陳智菡指出，根據行政立法分立的憲政原則，「議會不得為增加支出之提議」，遺憾議員公然違法，逕行通過有違憲之虞的「重陽敬老禮金致送自治條例」，且國民黨團更不顧覆議案須無記名投票規定，強票議員亮票更已違法，此將導致責任政治難以確立，也無助財政紀律、建立完整老人社福系統。

陳智菡説，市長柯文哲認為要求人民守法時，政府更應守法，北市府針對此違法違憲的自治條例將依照地制法43條送請行政院「函告無效」，並重申北市府不為短期利益犧牲長期利益，將持續為財政紀律、永續發展的理念奮戰不懈。

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