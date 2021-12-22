挺竹竹合併升格 蔡英文盼黨內支持「地制法」修法

民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會表示，新竹縣市作為台灣科技重鎮，新竹縣市合併升格，提升地方政府的治理規模跟量能，強化台灣關鍵產業的發展，是迫切的問題，既然已經發動修法，就必須讓修法順利完成，希望常委與立委們支持此案。（資料照）

2021/12/22 17:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕推動新竹縣市合併升格，民進黨推動「地制法」修法，但部分派系出現雜音。民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會表示，新竹縣市作為台灣科技重鎮，新竹縣市合併升格，提升地方政府的治理規模跟量能，強化台灣關鍵產業的發展，是迫切的問題。她明確表示，既然已經發動修法，就必須讓修法順利完成，希望常委與立委們支持此案。

蔡英文表示，民意要支持是很重要的，我們現在看到新竹縣市的民意是支持這件事，同樣道理，林右昌市長也提出基隆的問題，只要條件成熟我們都可以來考慮，「民意是很重要的一個考量。」

蔡英文提及，近來，大家對於新竹縣市合併的討論，多多少少都有一些看法。她認為，以現在地方政府的規模來看，六都就占人口的七成，其他非直轄市的16個縣市，只占人口的三成。我們必須要面對的一件事情，地方政府治理是否要有一個必要的規模，治理才會產生效率和品質。

蔡英文指出，六都形成有其背景跟意義，六都出現也顯現六個核心發展的態勢，希望這樣發展的核心，能夠在台灣出現更多。當一個台灣有很多不同地方發展核心的時候，整體可以帶動台灣發展，如果還是按照舊的觀念，只是以中央政府來帶動全台灣發展，她覺得量能不夠。

蔡英文表示，因此，強化地方治理量能非常重要，如果要提升地方治理的量能，縣市的整合跟合併必須是考慮的方向，我們也希望在適當的時機，條件成熟的時候，要鼓勵縣市進行合併，甚至於能夠一定程度的升格。

蔡英文指出，在這種前提之下，現在看到最明顯的例子就是新竹地區。新竹縣市已經發展到一定程度，而且是台灣最重要產業的命脈所在，在全球具有競爭性、戰略性的產業。基於國際經貿戰略長遠的佈局，以及在全球供應鏈重組的當下，台灣必須要掌握關鍵契機。新竹縣市作為台灣科技重鎮，新竹縣市合併升格，提升地方政府的治理規模跟量能，強化台灣關鍵產業的發展，是迫切的問題。

蔡英文接著指出，現在看到的是新竹縣市的需求，但是未來我們也會看到台灣其他地方也將出現這樣的需求，每個地方都可能出現一個核心的城市，核心城市所建構起來的治理量能，就變成共同推進台灣發展的一個力量來源。因此，對於縣市整併的問題，當條件成熟了，民意也達到共識的時候，就能把它往前來推。

蔡英文說，在這個過程中，我們也要注意到，除了直轄市，非直轄市的縣市確實有量能不足的問題，尤其在財務、財源的問題上，有些必須得到中央政府協助的地方。她希望，將來行政院在未來的財務分配上能夠盡量達到「縣市平權」目標，並以各種方式達到，例如專案性計畫補助或投入地方性建設，盡量縮小直轄市跟非直轄市的差距，對於非直轄市的縣市，務必做到資源只會多不會少，建設也只會多不會少的情況。

蔡英文表示，她知道社會各界、黨內同志希望在這個議題上能夠有進一步的討論，除了新竹縣市之外，還有一些縣市希望能夠被考慮。但考量時間，她認為已成案的法案，應儘速成案且通過，再持續透過大家的建議跟想法，更周全的面對當前地方自治的課題，解決各縣市地位、資源不對等狀況。既然我們已經發動修法，就必須讓修法順利完成，希望所有中常委、立委同仁能夠支持。

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