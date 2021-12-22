為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    假投資詐欺水房半個月經手千萬 贓款轉虛擬幣洗錢

    警方查扣現金一百多萬元、虛擬貨幣（泰達幣）二萬多顆與手機、電腦、金融機構存摺等大批贓證物，（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣現金一百多萬元、虛擬貨幣（泰達幣）二萬多顆與手機、電腦、金融機構存摺等大批贓證物，（記者邱俊福翻攝）

    2021/12/22 17:05

    〔記者邱俊福／台北報導〕以翁姓男子為首的洗錢水房，專門替多個「假投資」詐欺集團設置多層的人頭帳戶，將詐得的贓款，以逐層轉帳，再購買虛擬貨幣方式，遂行洗錢，警方估計該集團自去年經營至今，抽取的佣金，獲利超過千萬元。刑事局偵二大隊第二隊日前發動3波查緝行動，直搗翁嫌住處及水房據點6處，逮捕翁嫌與水房成員共16人送辦，瓦解其組織。

    警方調查，46歲翁嫌，因洗錢迅速、安全，於業界非常知名，許多「假投資」詐欺集團都指名跟其合作，而每筆贓款，翁嫌所屬集團則抽取百分之15，作為佣金，自查扣的帳戶資料顯示，短短半個月協助經手的贓款，就高達千萬元之譜。

    該集團犯罪手法，為先行指揮旗下成員收購人頭帳戶要求對方備妥本人照片、身分證，提供開通網路銀行的帳號、密碼，將騙來的錢存進人頭帳戶，再迅速將詐欺贓款逐層轉帳後，利用網路銀行將贓款，轉帳至國內綁定的虛擬貨幣帳戶電子錢包。

    隨後以該電子錢包到國外交易所購買虛擬貨幣，躲避查緝，最後再轉入國內另個電子錢包，利用場外交易虛擬貨幣變賣，將犯罪所得變現。

    警方是循線溯源追查，長期調查、蒐證，發現翁嫌為首的水房，分布於北市、新北市、桃園市、新竹縣等處社區大樓，且利用短期使用、迅速異地搬遷，增加警方查緝困難度，自今年10月中旬迄今兵分多路發動3波查緝行動，逮捕翁嫌等16人到案，查扣現金100多萬元、虛擬貨幣（泰達幣）2萬多顆與手機、電腦、金融機構存摺等大批贓證物，當中翁嫌經檢察官複訊後，聲請羈押獲准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「美女」加LINE邀投資詐上億 警搗轉帳水房逮14人送辦
    2021/09/03 16:37

    「美女」加LINE邀投資詐上億 警搗轉帳水房逮14人送辦
    賭博網站超大水房隱身高雄大樓 替中國洗錢逾32億
    2021/02/09 19:08

    賭博網站超大水房隱身高雄大樓 替中國洗錢逾32億

    石墨烯棉被「2重點」！專家教你不受騙
    1年洗錢逾20億！台灣「水房」斷電急刪資料 警半個月還原現形
    2020/11/20 12:46

    1年洗錢逾20億！台灣「水房」斷電急刪資料 警半個月還原現形
    專替中、越賭博網洗錢 月過水上億
    2020/07/29 05:30

    專替中、越賭博網洗錢 月過水上億

    2021 USR ONLINE EXPO 將落幕 網站留言抽豐富大獎
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播