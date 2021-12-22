假投資詐欺水房半個月經手千萬 贓款轉虛擬幣洗錢

警方查扣現金一百多萬元、虛擬貨幣（泰達幣）二萬多顆與手機、電腦、金融機構存摺等大批贓證物，（記者邱俊福翻攝）

2021/12/22 17:05

〔記者邱俊福／台北報導〕以翁姓男子為首的洗錢水房，專門替多個「假投資」詐欺集團設置多層的人頭帳戶，將詐得的贓款，以逐層轉帳，再購買虛擬貨幣方式，遂行洗錢，警方估計該集團自去年經營至今，抽取的佣金，獲利超過千萬元。刑事局偵二大隊第二隊日前發動3波查緝行動，直搗翁嫌住處及水房據點6處，逮捕翁嫌與水房成員共16人送辦，瓦解其組織。

警方調查，46歲翁嫌，因洗錢迅速、安全，於業界非常知名，許多「假投資」詐欺集團都指名跟其合作，而每筆贓款，翁嫌所屬集團則抽取百分之15，作為佣金，自查扣的帳戶資料顯示，短短半個月協助經手的贓款，就高達千萬元之譜。

該集團犯罪手法，為先行指揮旗下成員收購人頭帳戶要求對方備妥本人照片、身分證，提供開通網路銀行的帳號、密碼，將騙來的錢存進人頭帳戶，再迅速將詐欺贓款逐層轉帳後，利用網路銀行將贓款，轉帳至國內綁定的虛擬貨幣帳戶電子錢包。

隨後以該電子錢包到國外交易所購買虛擬貨幣，躲避查緝，最後再轉入國內另個電子錢包，利用場外交易虛擬貨幣變賣，將犯罪所得變現。

警方是循線溯源追查，長期調查、蒐證，發現翁嫌為首的水房，分布於北市、新北市、桃園市、新竹縣等處社區大樓，且利用短期使用、迅速異地搬遷，增加警方查緝困難度，自今年10月中旬迄今兵分多路發動3波查緝行動，逮捕翁嫌等16人到案，查扣現金100多萬元、虛擬貨幣（泰達幣）2萬多顆與手機、電腦、金融機構存摺等大批贓證物，當中翁嫌經檢察官複訊後，聲請羈押獲准。

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