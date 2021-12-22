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    美售台MQ-9B無人機 軍方：發價書明年3月前可獲得

    國防部長邱國正出席立法院外交及國防委員會進行專案報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

    國防部長邱國正出席立法院外交及國防委員會進行專案報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

    2021/12/22 17:00

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國近年對我密集軍售，去年售我MQ-9B無人機、M109A6自走砲等軍備，國軍官員今天在立法院說，MQ-9B無人機的發價書預計在明年3月、也就是第一季以前獲得，M109A6自走砲部分尚與美方商討之中，應該可以很快獲得。

    立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正專案報告、備詢，國民黨立委廖婉汝質詢時關切，國軍何時可以取得「MQ-9B」無人機發價書？空軍參謀長黃志偉說，空軍已開始編列預算執行，現正與美方進行發價書的項目、數量等內容談判，預計明年3月，也就是第一季前可獲發價書。

    國民黨立委江啟臣關切，美方近期宣布售台軍備項目，包括M1A2T戰車、F-16V Block70戰機、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、AGM-84空射增程型攻陸飛彈、陸射魚叉飛彈系統、MQ-9B高空無人機、第三代陸區通訊系統、M109A6自走砲、愛國者三型防空飛彈增購案等，但至少4項至今未取得發價書，時間超過10個月以上。

    國防部戰規司長李世強說，MQ-9B無人機是因預算編列於明年度，確定編預算後，美方才提供發價書，近期可獲得；美方去年已同意供售第三代陸區通訊系統，我方也已編列預算，唯美方最近一次發價書金額、項量與台灣預期有落差，我方已請美方提供修正版發價書，已順利獲得。

    李世強說，M109A6自走砲則牽涉到一部分精準導引套件的規格與價格，我國陸軍與美方還在商討中，發價書應很快可獲得。

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