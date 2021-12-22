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    大同大學水痘群聚 累計12人感染

    大同大學電機系發生學生水痘群聚感染事件。（資料照）

    大同大學電機系發生學生水痘群聚感染事件。（資料照）

    2021/12/22 15:08

    〔記者蔡思培／台北報導〕大同大學電機系近來爆發水痘群聚感染，學校已啟動遠距教學，降低接觸風險。台北市衛生局表示，現在已有12名學生確診，提醒師生落實勤洗手、戴口罩，若有相關症狀要主動通報。

    衛生局表示，水痘傳染力極強，好發於冬季及早春，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、水疱液和黏膜分泌物傳染，症狀初期包括輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等，之後皮膚會出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹並結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現隨後變成水疱，最後留下粒狀痂皮，通常可於2至4星期內痊癒。

    衛生局疫調發現，學生們陸續在12月3日至20日期間出現皮疹、水疱、發燒等症狀，經就醫後確診，學校也啟動防治措施，加強環境消毒。衛生局也提醒師生落實勤洗手、戴口罩，如果有相關症狀要主動通報。

    衛生局表示，小於1歲的嬰兒、孕婦、成人及免疫缺陷者等，都是水痘併發症高危險群，感染後容易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等及死亡。預防水痘最有效的方法就是接種水痘疫苗，衛生局提醒家長，應在幼兒出生滿12個月完成疫苗接種，降低孩童及成人因感染水痘引發嚴重併發症的機會，平時也要維持良好的個人及環境衛生，保持室內空氣流通、勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節。

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