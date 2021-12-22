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    境外移入Omicron增7例 累計12例都屬突破性感染

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    2021/12/22 15:12

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日宣布，國內新增7例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例檢出變異株Omicron，均為境外移入，以從歐美入境為主；目前累計12例Omicron，全部都是完整接種疫苗的突破性感染，平均接種5個月染疫。

    今日新增7例Omicron包含案16883為英國移入，曾完整接種兩劑BNT疫苗，12月14日入境採檢後檢出陽性、Ct值22.4。

    案16890為英國移入 曾完整接種兩劑莫德納疫苗，12月15日入境採檢後檢出陽性、Ct值24.9。

    案16891為奈及利亞移入，曾完整接種兩劑AZ疫苗，12月15日入境採檢後檢出陽性、Ct值14。

    案16903為美國移入，曾完整接種兩劑莫德納疫苗 12月15日入境採檢後檢出陽性、Ct值23.7。

    案16912為加拿大移入，曾接種一劑BNT及一劑莫德納疫苗，12月17日入境採檢後檢出陽性、Ct值19.1。

    案16918為美國移入，曾接種一劑AZ及兩劑BNT疫苗，12月18日入境採檢後檢出陽性、Ct值24.2。

    案16919為美國移入，曾完整接種兩劑BNT疫苗，12月18日入境採檢後檢出陽性、Ct值22.3。

    羅一鈞也補充，雖然乍看之下，Omicron病例以美國移入為主，但若是比對入境人數，檢視12月14日至12月20日，美國入境者4650人，其中11人確診有3人檢出Omicron，檢出率0.06%；加拿大入境者438人，其中1人確診檢出Omicron，檢出率0.23%；英國入境者301人，其中9人確診有2人檢出Omicron，檢出率0.66%；奈及利亞入境者2人，其中1人確診有1人檢出Omicron，檢出率50%，歐美國家中，英國比例高於美國。

    羅一鈞指出，目前國內累計12例Omicron，都是突破性感染，Ct值以20多為主，包含5人無症狀、7人輕微症狀，症狀包含咳嗽、鼻塞、喉嚨痛、全身倦怠等，只有1位發燒，多與感冒差不多，沒有中重度以上的個案，目前都在醫院負壓隔離病房中收治。

    羅一鈞也說明，昨出爐的這批病毒基因定序結果，除了Omicron外，也有檢出7例Delta，至於是否Omicron檢出病例的趨勢開始多於Delta？需要再多看看幾天的狀況。

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