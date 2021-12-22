蘇貞昌遭中正一分局移送 法院：警違法移送、裁定不受理

行政院長蘇貞昌。（資料照）

2021/12/22 16:59

〔記者張文川／台北報導〕行政院長蘇貞昌去年在立法院回答立法委員質詢萊豬議題時，答詢稱「屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們」等語，北市警中正一分局未約詢蘇到案說明，就逕依違反社會秩序維護法「散布謠言」移送台北地院；北院簡易庭法官認為警方未約詢蘇就函送檢舉案，屬違法移送，裁定「移送不受理」。可抗告。

據了解，蘇貞昌是於2020年12月1日，在立法院答詢時表示，信功肉品支持萊豬，事後信功發聲明反駁，國民黨籍立委林為洲於當月4日，率眾前往中正一分局告發蘇貞昌散布謠言。

中正一警分局移送指出，蘇貞昌去年12月1日答詢時說：「屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們。上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委，他很支持，我可以告訴你名字，信功豬肉。」

由於移送卷證中沒有警方通知蘇貞昌說明的資料，法院函詢警方怎麼回事，中正一函覆法院表示，由於社維法散布謠言的行為處罰時效為2個月，「本分局收到主管機關衛福部的函文時間，為110年1月22日（23、24日為週末），又因衛福部職權認定結果為『無食安疑慮』，因此是否違反社維法，本分局未敢專擅，因此先於期限內，依法移請貴（法）庭裁處」。

法院因此認定，案發於去年12月1日，警方卻到今1月下旬才移送，移送前，也顯然未踐行通知蘇貞昌的法定義務，任令社維法通知過期，實質造成法院無從在2個月期限內通知蘇貞昌的可能性，未完備憲法保障被告、被移送人的訴訟權、程序資訊取得權、聽審權等權益，移送自屬違法，沒有實質審理的必要，依準用刑事訴訟法程序，諭知移送不受理。

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