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    首頁　>　臺北市

    北市議會將表決重陽敬老金覆議案 國民黨團：若未通過柯須公開道歉

    台北市議會將進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，國民黨團先譴責台北市長柯文哲提出覆議案完全是藐視議會決議、與民意對抗。（記者鄭名翔攝）

    台北市議會將進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，國民黨團先譴責台北市長柯文哲提出覆議案完全是藐視議會決議、與民意對抗。（記者鄭名翔攝）

    2021/12/22 15:02

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會將進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，國民黨團先譴責台北市長柯文哲提出覆議案完全是藐視議會決議、與民意對抗，並以政治操作誤導大眾視聽，污衊議員、造成世代對立，痛批柯任內債留子孫、長照政見跳票，如今更抹黑議會是選舉綁樁，要求若覆議案未通過，柯文哲應公開向市民與議會道歉。

    國民黨團表示，《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》已於今年11月10日重啟，獲得在場高達8成5的議員表決同意，正式通過該自治條例，此為基於重陽敬老傳揚孝道精神，是議會議員共識決下基於民代職責反映民意，北市長者不該孤立全台外不公平對待，但柯文哲卻對此提出覆議案，藐視議會決議與民意對抗。

    國民黨團指出，本次自治條例並未明定發放金額、僅訂定發放對象及級距，使發放金額決定權交給市府，給足彈性行政裁量空間，並無排擠社福問題；此外，針對市府聲稱將提升財政負擔，國民黨反批正因柯文哲是最會花錢的市長，例如社宅政策大量舉債，毫無財政紀律。

    國民黨團再批，柯文哲停發重陽敬老金後，相關的長照政見也跳票，只照顧極少數長輩，如今柯文哲污衊議會決議是為選舉綁樁，事實上柯聲稱給予老人健保補助早在前市長郝龍斌任內即法制化，柯上任後隨敬老金刪除，後經議員批評才恢復，未料柯竟玩兩面手法，當成社福政績。

    國民黨團重申，柯文哲挟行政資源進行一連串抹黑，嗆議會違法違憲，甚至透過欺騙、混淆大眾等方式造成民眾誤解，若此次覆議案未通過，要求柯文哲須公開向台北市民與台北市議會道歉，並遵守地方制度法規定如實執行。

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