北捷設行動電源租借站 「限時」免費租借

台北捷運站全線（環狀線及地下街）134個站點即起設置行動電源租借機台。（記者蔡思培攝）

2021/12/22 14:48

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運每天有200萬人次搭乘，各捷運站除設有充電站提供通勤族充電，現在更多了行動電源租借服務。明年1月22日前有1小時免費優惠；若使用悠遊付租借，首次還可獲得5張1小時免費借電券。

共享行動電源服務公司ChargeSPOT提供甲地租乙地還的共享充電模式，在全台有近5000座充電站，在零售生活、娛樂場所、連鎖餐飲等場所都有提供行動電源租借。

ChargeSPOT即日起將充電站進駐台北捷運站全線（環狀線及地下街）134個站點，共設置165個租借機台，中山站、台北車站等運量較大車站還有多個租借站，讓通勤族進出捷運站都能租借行動電源。

共享行動電源每小時租借費用12元，每天收費上限為36元（租借3小時以上），ChargeSPOT這次也與北捷、悠遊付合推優惠，即日起至2022年1月22日止，捷運借電可享1小時免費；2022年1月22日前首次使用悠遊付租借，還可獲得5張1小時免費借電券，在全台租借點都可使用。

悠遊卡公司表示，在行動支付時代消費者可不帶錢包，但不能不帶手機，現在共享行動電源普及，讓大家不再有缺電恐懼，更能體驗無現生活便利。

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