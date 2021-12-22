為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市府會決戰重陽敬老金覆議案 柯質疑藍綠「只剩黨意代表」

    台北市長柯文哲22日召開「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」表決前記者會，痛批藍綠不分青紅皂白只為選票而普發敬老金。（記者塗建榮攝）

    台北市長柯文哲22日召開「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」表決前記者會，痛批藍綠不分青紅皂白只為選票而普發敬老金。（記者塗建榮攝）

    2021/12/22 14:44

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會稍後將進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，台北市長柯文哲特召開記者會重轟國、民兩黨，強調今日的表決案將是台北「邁向進步城市的決戰日」，但遺憾兩黨團透過甲級動員方式、強迫亮票強迫議員不得依照自己良心投票，若北市府覆議案遭駁回，「從此台北市只剩黨意代表而無民意代表」。

    柯文哲今舉行「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」表決前記者會，以強硬措辭堅定表達北市府反對普發重陽敬老金議案的立場。

    柯文哲表示，按議事規定，議會受理北市府覆議案理當讓市長前去議會報告、完整說明政策立場，才做表決，但遺憾兩黨團不准報告只求儘速通過法案，甚至對於法律明定覆議案須採無記名投票，但藍綠黨團卻以甲動強迫議員並以各種方式亮票，不准議員依照自己良心投票、以黨意輾壓民意。

    柯文哲強調，台北市65歲以上人口即將超過20%，對於要為自己人生打拼、照顧子女及家中長輩的年輕人，已成為「三明治世代」，政府須打造完整的老人社會福利系統、長者友善城市，讓長輩們可健康生活，同時化解三明治世代壓力。

    柯文哲指出，自上任以來雖取消每年1500元的敬老金，但整體用在老人福利預算增加33億，包括社區關懷據點、居家服務、家庭責任醫師照護整合計畫、日間照護等，尤其老人健保補助更從16億增加到31億，使設籍北市的長者近9成都可獲健保補助。

    柯文哲重批，30年來未曾見過藍綠合作，卻在此次看到民進黨與國民黨合作，只是凸顯他們對於台北市民意判斷的錯誤，只為爭取選票不惜放棄理想，錯認長者與年輕人期待理性務實科學的政治，希望長遠規劃而非短期政策買票。

    柯文哲強調，今日覆議案將是台北「邁向進步城市的決戰日」，對自身短期政治盤算雖有害無益，但對台灣社會的未來卻是重要一步，即使面對抹黑也不會妥協，並怒轟若北市府覆議案遭駁回，「從此台北市只剩黨意代表而無民意代表」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市議會明表決重陽敬老金覆議案 柯文哲喊話：勿債留子孫
    2021/12/21 15:06

    北市議會明表決重陽敬老金覆議案 柯文哲喊話：勿債留子孫
    不想恢復重陽敬老金！柯文哲嗆議會：違法違憲 大撒幣搶選票
    2021/12/15 19:13

    不想恢復重陽敬老金！柯文哲嗆議會：違法違憲 大撒幣搶選票

    台積電將帶動發展 亞灣漢神豪宅創價
    柯文哲拒發敬老金提覆議開酸藍綠 議員怒了：挑釁議會
    2021/12/08 18:54

    柯文哲拒發敬老金提覆議開酸藍綠 議員怒了：挑釁議會
    柯文哲拒發敬老金將提覆議 議員轟：公然對幹議會沒過應下台
    2021/12/08 16:46

    柯文哲拒發敬老金將提覆議 議員轟：公然對幹議會沒過應下台

    2021 USR ONLINE EXPO 將落幕 網站留言抽豐富大獎
    柯文哲拒發敬老金將提覆議 市議會藍綠擬「甲動」捍衛
    2021/12/07 17:00

    柯文哲拒發敬老金將提覆議 市議會藍綠擬「甲動」捍衛
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播