北市府會決戰重陽敬老金覆議案 柯質疑藍綠「只剩黨意代表」

台北市長柯文哲22日召開「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」表決前記者會，痛批藍綠不分青紅皂白只為選票而普發敬老金。（記者塗建榮攝）

2021/12/22 14:44

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會稍後將進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，台北市長柯文哲特召開記者會重轟國、民兩黨，強調今日的表決案將是台北「邁向進步城市的決戰日」，但遺憾兩黨團透過甲級動員方式、強迫亮票強迫議員不得依照自己良心投票，若北市府覆議案遭駁回，「從此台北市只剩黨意代表而無民意代表」。

柯文哲今舉行「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」表決前記者會，以強硬措辭堅定表達北市府反對普發重陽敬老金議案的立場。

柯文哲表示，按議事規定，議會受理北市府覆議案理當讓市長前去議會報告、完整說明政策立場，才做表決，但遺憾兩黨團不准報告只求儘速通過法案，甚至對於法律明定覆議案須採無記名投票，但藍綠黨團卻以甲動強迫議員並以各種方式亮票，不准議員依照自己良心投票、以黨意輾壓民意。

柯文哲強調，台北市65歲以上人口即將超過20%，對於要為自己人生打拼、照顧子女及家中長輩的年輕人，已成為「三明治世代」，政府須打造完整的老人社會福利系統、長者友善城市，讓長輩們可健康生活，同時化解三明治世代壓力。

柯文哲指出，自上任以來雖取消每年1500元的敬老金，但整體用在老人福利預算增加33億，包括社區關懷據點、居家服務、家庭責任醫師照護整合計畫、日間照護等，尤其老人健保補助更從16億增加到31億，使設籍北市的長者近9成都可獲健保補助。

柯文哲重批，30年來未曾見過藍綠合作，卻在此次看到民進黨與國民黨合作，只是凸顯他們對於台北市民意判斷的錯誤，只為爭取選票不惜放棄理想，錯認長者與年輕人期待理性務實科學的政治，希望長遠規劃而非短期政策買票。

柯文哲強調，今日覆議案將是台北「邁向進步城市的決戰日」，對自身短期政治盤算雖有害無益，但對台灣社會的未來卻是重要一步，即使面對抹黑也不會妥協，並怒轟若北市府覆議案遭駁回，「從此台北市只剩黨意代表而無民意代表」。

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