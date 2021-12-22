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    首頁　>　臺北市

    今增14例境外移入 11例是突破性感染

    2021/12/22 14:07

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，無新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例與死亡個案，但新增14例境外移入，其中，11例為完整接種疫苗的突破性感染。

    今日新增14例境外移入個案，為9例男性、5例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（5例，案16938、案16941-16942、案16946、案16950）、義大利（案16939）、印尼（案16940）、波蘭（案16943）、英國（案16944）、柬埔寨（案16945）、越南（3例，案16947、案16949、案16951），餘1例調查中（案16948），入境日介於今年10月7日至12月19日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計16840例確診，分別為2187例境外移入，14599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

    其中，850例死亡，包含838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

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    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，無新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例與死亡個案，但新增14例境外移入，其中，11例為完整接種疫苗的突破性感染。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，無新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例與死亡個案，但新增14例境外移入，其中，11例為完整接種疫苗的突破性感染。（指揮中心提供）

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