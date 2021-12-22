惡房東漲租不成竟縱火造成房客死傷 判無期徒刑定讞且須賠382萬

高等法院今判決詹男應賠償6名被害人或家屬共382萬多元，還可上訴。（資料照）

2021/12/22 12:56

〔記者楊國文／台北報導〕台北市70歲包租公詹德榮，向台灣銀行租地蓋房出租，但因台銀的土地租金近年持續上漲，他向鄭姓房客漲房租但被拒，詹男惱羞成怒，3年前竟縱火燒屋，燒死來不及逃生的另名黃姓房客，另有葉姓女房客受傷後過世，詹被依殺人罪判無期徒刑定讞；多位被害人對詹男提起刑事附帶民事訴訟，高等法院今判決詹男應賠償6名被害人或家屬共382萬多元，還可上訴。

判決指出，詹德榮23年前向台灣銀行承租北市大同區歸綏街83巷的一塊地並蓋房，當起包租公，近年先後將3間房間各以2000元、3000元與4000元分別租給鄭、羅、黃姓3名男房客，租金最便宜的鄭男的房間最大，詹男頂不住台銀租金上漲的壓力，轉而要漲鄭的租金，但鄭男堅持照合約走，拒絕上漲。

詹男不甘入不敷出，起意縱火洩憤，2018年4月4日上午8時許，詹男持裝滿汽油的寶特瓶，將汽油倒在屋內走廊，以打火機點火後迅速離開現場，木板隔間的房子迅即延燒並波及隔鄰，消防員雖30分鐘就撲滅火勢，但當時在屋內的黃姓房客來不及逃生，被救出時全身大面積燒燙傷，呼吸道也熱灼傷，急救1小時後不治；鄭姓房客當時不在家，逃過一劫。

詹男縱火後，至附近巷弄丟棄犯案的鴨舌帽、沿路脫掉藍色外套，搭公車到新北市蘆洲躲避追緝；警方循沿路監視器緝捕到案。

詹男審理時承認縱火，供稱因氣不過才縱火，他不清楚黃男的工作時間，當下不確定死者有無在屋內，願賠償死者3名子女各20萬元，但黃男的子女告訴法官，詹男一句道歉也沒有，且質疑他承諾賠償只是為了求輕判。最高法院前年依殺人罪判詹男無期徒刑定讞。

多名被害人、被害人子女對詹男提起刑事附帶民事賠償官司，高院今判決詹男應賠償6位被害人或家屬共382萬多元。

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