北市接手北車接種站 時間照舊仍有百元禮券

今天起由台北市接手北車疫苗接種站，時間比照中央設站時間每日下午1點至8點，進行莫德納接種。（資料照，記者蔡思培攝）

2021/12/22 12:32

〔記者蔡思培／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心從12月5日起在台北車站開設莫德納疫苗接種站，原本運作到12月21日。不過今天起由台北市接手北車疫苗接種站，時間比照中央設站時間每日下午1點至8點，進行莫德納接種。

台北市衛生局表示，12月22日起媒合台北市立聯合醫院及馬偕醫院接手台北車站COVID-19疫苗接種站。時間比照中央設站每日下午1點至8點進行莫德納第一、二劑接種服務，而且完成接種者可獲得100元等值商品禮券。衛生局呼籲尚未完成接種基礎劑的民眾儘速完成接種，接種時也要備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）及「健保卡」。

衛生局提醒，12月24日起中央流行疫情指揮中心開放已接種第一劑COVID-19疫苗民眾，選擇不同廠牌疫苗完成第二劑接種；12歲以上經醫師評估病情穩定的免疫不全及免疫力低下病人，除接種二劑外，應再接種第三劑之基礎加強劑，提升完整保護力。如果是已完成2劑接種且間隔滿5個月的18歲以上民眾，也可接種追加劑，衛生局建議優先選擇mRNA疫苗，包含莫德納、BNT或次單位蛋白質疫苗如高端，以獲得充足免疫保護力。

衛生局表示，民眾若有疫苗相關接種訊息，可撥打防疫專線（02）2375-3782及1999市民熱線詢問。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法