欠稅又違規逾千件 拒繳33萬被扣車將拍賣

鄧男欠稅又違規共上千件，挨罰33萬多元卻拒繳，遭士林分署祭鐵腕，查扣拖吊其車輛並將上架拍賣。（士林分署提供）

2021/12/22 12:11

〔記者溫于德／台北報導〕鄧姓男子欠稅又違規，總計1275件，卻拒繳33萬多元，被移送法務部行政執行署士林分署，經多次通知後卻拒繳，分署祭出鐵腕，透過與台北市停車管理工程處合作追查發現他的車輛，立即查扣拖吊，並將於明年2月在「123全國聯合拍賣」上架拍賣。

士林分署指，鄧男積欠綜合所得稅、牌照稅、停車費及罰鍰等共1275件，合計33萬2696元，其中積欠停車費及罰鍰達1271件、欠繳金額高達29萬多元，經分署多次通知仍拒絕繳納，分署因此在本月17日接獲台北停管處通報他的車輛停車地點後，立即前往查扣拖吊。

鄧男得知車子被拖吊後，本月20日赴士林分署請求辦理分期繳納，他自稱經濟困難，堅持每月只能分期繳納1萬元且沒有東西可供擔保，但分署考量他相關欠費及罰鍰案多達1200多件，且經多次通知他繳納，他僅零星繳納數千元又未能提出具體清償計畫，因此不予同意，並預定於明年2月的「123全國聯合拍賣」，把車子上架拍賣。

士林分署強調，為貫徹政府公權力並確保實現國家公法債權，將持續面對欠繳停車費、違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費的義務人，採取扣薪、扣款、查封車輛、動產、不動產、限制出境及拘提管收等強制措施。

士林分署也呼籲義務人切勿心存僥倖，企圖規避車輛應繳欠稅、欠費及交通罰鍰，以免車輛被查扣拍賣，否則除原有欠款應清償外，還要另行支付拖吊及拍賣等相關費用，實在得不償失。

士林分署最後提到，除非義務人將自己的愛車當做觀賞玩具，永遠不開出門也永遠不停車，否則絕對無法逃過查車系統的法眼。

鄧男車輛遭查扣拖吊，士林分署預計明年2月「123全國聯合拍賣」上架拍賣。（士林分署提供）

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