自曝是「高端仔」 李秉穎上線解惑第三劑怎麼打

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎（右）從未公開討論自己究竟接種哪個廠牌疫苗，今天接受廣播節目訪問時自曝是「高端仔」。 （翻攝直播畫面）

2021/12/22 11:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎多次為國產疫苗發聲，從未公開討論自己究竟接種哪個廠牌疫苗的他，今天接受廣播節目《新聞放鞭炮》訪問時自曝自己是「高端仔」，並說打完後感覺「肚子有點餓」，身體力行力挺國產疫苗。

李秉穎今天接受廣播節目專訪，主持人周玉寇談到自己打完高端疫苗後「完全沒感覺」，建議民眾選擇第三劑時可考慮高端疫苗。李秉穎接著說「有，我有感覺，打了後肚子有點餓。」突如其來的自曝也讓周玉寇驚呼「你洩漏秘密了，你第一次承認你打高端，我都不知道。」李秉穎則回應，現在沒有那麼敏感了，「我們這叫『高端仔』」。

李秉穎昨天出席中央流行疫情指揮中心記者會，說明追加第3劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，體內抗體會衝高，各疫苗廠牌差異縮小，而接種蛋白疫苗的不良反應較其他疫苗低。

面對民眾提出不同的問題，李秉穎今天也在節目上一一回應。有聽眾特別提到，莫德納藥廠最新研究指出，打3劑莫德納可產生足夠抗體對付Omicron變異株，且追加劑以完整劑量接種抗體可增加83倍，如果前兩劑打莫德納第三劑接打高端，還防得住Omicron？

李秉穎指出，「當然可以防禦！」3劑mRNA疫苗對免疫刺激效果最強，但是不良反應也是最高，而2劑mRNA疫苗加打高端疫苗，抗體雖會比3劑mRNA疫苗低一點，但不良反應相當少。他強調，變異株會對疫苗保護效果保打折扣，但不會因為接種的疫苗廠牌不同，打的折扣就不同。

李秉穎也說，根據研究報告指出，我國現有疫苗中，抗體最高是mRNA疫苗，即莫德納與BNT疫苗，約有95%保護效果，其次是蛋白疫苗如高端，再者是腺病毒疫苗即AZ疫苗，混打時抗體高度也類似這樣的結果。至於追加第3劑抗體皆會衝高，建議可依個人評估，選擇mRNA或蛋白疫苗。

李秉穎進一步說明，打2劑AZ保護效果約落在70%至80%，雖較其他疫苗低，但可透過追打第三劑補強，此時第三劑可選擇mRNA疫苗或是蛋白疫苗，讓本來考試成績是70分，透過追加劑可以補考到80至90分。由於我國先打完兩劑AZ疫苗的族群以高齡長輩居多，雖然mRNA疫苗較容易出現發燒、痠痛等不良反應，但這只是發炎反應不會傷害器官、造成健康危害，若真的擔心副作用問題，蛋白疫苗會是不錯的選擇。

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