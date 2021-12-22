違規左轉挨罰 騎士自揭患「耳疾」求撤罰

北院行政訴訟庭認為，違規左轉的顏姓機車騎士，面對員警詢問均能逐一明確回答，因此拒絕採信他患有「耳疾」的主張，要求他仍應受罰。圖為台北地院行政訴訟庭。（圖擷取自google街景）

2021/12/22 11:33

〔記者溫于德／台北報導〕顏姓機車騎士違規左轉又拒檢挨罰，但他自揭患有「耳疾」，才聽不清楚員警意思，另批台北市交通事件裁決所「非要跟他鬥個你死我活」，提告請求撤罰。台北地院行政訴訟庭審理時勘驗員警密錄器，發現顏面對員警詢問問題時，均能逐一明確回答，因此判他敗訴；可上訴。

全案源於，今年3月25日深夜11時許，顏騎車行經北市信義區松壽路與松壽路20巷口處，遭員警目睹違規左轉，經攔停並告知巷口已設有禁止左轉標誌，同時要顏出示證件時，顏仍拒絕出示並騎走，遭員警開單舉發。

裁決所依道路交通管理處罰條例對顏開出罰單，裁處罰鍰1萬元並吊扣駕照6個月，若逾期拒繳罰鍰、拒繳送駕照，除送強制執行外，吊扣駕照時間也要延長至12個月，若再不繳，改吊「銷」駕照並註銷，且1年內不得重考。

顏不服，提告撤銷原處分。他主張自己患有「耳疾」，才聽不清楚員警意思，且禁止左轉立牌設在巷內左側，對於習慣看右側立牌的國內駕駛人而言，實屬一大考驗，何況，依密錄器可知，他並未拒絕停車，否則怎麼會與員警對話，並下車走回巷內詳查立牌。

顏並強調，警方採證時處處以自購密錄器作為公務使用，警、民之間或許可以認為這是警方為了在層出不窮的治安事件中，為求自保而自購，然而，若將自購之物轉為公務上使用，並作為取締依據，是否於法有據？

顏也說，民眾面對員警以自購密錄起取締，因勢單力薄，總是以「漠然接受的態度暗自吞虧」，但不代表這種取證方式合法；他也順勢批評裁決所為了300元的訴訟費，非要與他這位駕駛人鬥個你死我活。

裁決所解釋，員警清楚目睹顏違規左轉，且顏在員警攔停後逕自駛離，確實違反道交條例應受罰。

北院勘驗密錄器認定顏確實違規左轉，他雖又主張患有「耳疾」，但依密錄器畫面可知，顏面對員警請他自行查看標誌與詢問身分證字號時，均能逐一明確回答，同時在員警表明違規要開單時，他又回「你要開就開」，隨後拒理員警呼喊逕自離去。

北院並指，根據「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」，員警持有攝錄器材不論公有或私有，執行公務與民眾接觸前，或依個案研判有開啟必要時，應立刻開起並完整連續攝影，不但有助於維護員警執勤安全，更可釐清事發經過，因此，本案員警即便持有私有密錄器攝錄事發經過，並未違反規定，判顏敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法