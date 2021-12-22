潛艦國造採購「小卡關」 邱國正稱外交阻礙「無所不用其極」

我國正推動潛艦國造工作，計畫原型艦於2024年以前下水，不過，傳出我國有意向土耳其採購魚雷誘標卻遭遇阻礙。國防部長邱國正（右二）今日坦言，此可說是「小卡關」，但已經在處理。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/22 11:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國正推動潛艦國造工作，並計畫原型艦於2024年以前下水，不過，傳出我國有意向土耳其採購魚雷誘標卻遭遇阻礙。國防部長邱國正今日坦言，此可說是「小卡關」，但已經在處理。他也說，「我們國家外交的狀況大家都很清楚，我們不管很多狀況，假如說人家不願意看到這個工作推動發展，也可以講『無所不用其極』（阻撓），但我們都要去面對」。

立法院外交及國防委員會今日邀請邱國正進行專案報告，他會前受訪時被問及潛艦國造進度，他表示，潛艦國造工作滿艱鉅的，當中會有很多突發狀況，有時候會有些風風雨雨，但事實上，國軍都會面對並會有備案。

邱國正表示，潛艦國造的工作、進度都還算是按照進度在推動當中，光是每個作戰，都會有一個預備、備案，何況一個大的工作推動？國軍也把握這個原則並作出應對，到目前都還滿順暢。

對於我國向土耳其採購魚雷誘標一事，邱國正同意「有點小卡關」的論述，但也強調，國軍都在處理，且處理還滿順暢的。他也說：「我們國家外交的狀況大家都很清楚，我們不管很多狀況，假如說人家不願意看到這個工作推動發展的話，也可以講無所不用其極，但我們都要去面對。」

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