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    首頁　>　臺北市

    BMW佔機車停等區被捕獲 野生王世堅：我真的沒有玩手機

    網友捕獲到野生王世堅。（取自網路）

    網友捕獲到野生王世堅。（取自網路）

    2021/12/22 00:03

    〔記者楊心慧／台北報導〕有網友在臉書上貼出一段騎車遇到一名汽車駕駛人等紅燈卻停在機車停等區的影片，該影片還被轉到PTT，以「王世堅邊開車邊玩手機」為主旨，一開始網友並不知道是駕駛是誰，直到敲打汽車車窗提醒，才發現是台北市議員王世堅；不過，王世堅事後受訪表示，他的手機沒得玩，拿的是「智障型手機」。

    影片中網友對著停在機車停等區的汽車敲車窗，汽車駕駛人搖下車窗，沒想到對方竟是王世堅，他還是提醒：「大哥！機車停等區啊！」王世堅回答「抱歉抱歉」，後來網友把這段影片PO在臉書，並表示「世堅啊、不可以壞壞」。

    後來臉書也被轉傳到PTT上，以「王世堅邊開車邊玩手機」為題，內文寫道：「網友騎車遇黑頭車，佔用了機車停等區，還被發現在玩手機，打開發現是王世堅，就問這機率有多高，世堅你這個小壞壞」，引起鄉民熱烈討論。

    王世堅受訪表示，他用的是「智障型手機」沒辦法玩手機；其實王世堅一直沒有用智慧型手機，手機只會用來打電話，做最簡單的使用，之前還有其他市議員以此為例，質詢台北市政府針對振興五倍券推出加碼的「台北熊好券」須綁定台北通App，像這樣的「長輩」沒有智慧型手機怎麼辦，當時市長柯文哲說要王世堅升級，當議員再追問是否送王世堅iPhone？柯文哲回說「他要自己去買」。

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