首批「7+7+7」返台檢疫 台北市驗出2陽性送醫隔離

防疫巴士示意圖。（圖為資料照，與本新聞事件無關）

2021/12/21 22:04

〔記者蔡思培／台北報導〕國內春節檢疫專案於12月14日上路，選擇「7+7+7」方案的民眾陸續期滿168小時返家檢疫。台北市衛生局表示，針對12月20日第一批選擇「7+7+7」檢疫者進行離開防疫旅館前採檢，共採檢638人，其中2人陽性，皆已收治於醫院隔離治療。

衛生局表示，台北市配合國內春節檢疫專案進行居家檢疫期間及檢疫期滿前採檢，安排行動篩檢巴士至防疫旅館或檢疫所進行PCR採檢，減少檢疫者移動。衛生局針對12月20日第一批選擇「7+7+7」方案（7天防疫旅宿或集中檢疫所+7天返家檢疫+7天自主健康管理）的檢疫者進行離開防疫旅館前採檢，共採檢638人，其中636人陰性，2人陽性，皆已收治於醫院隔離治療。

至於採檢陽性者狀況如何，衛生局表示，目前中央尚未公佈案號，北市也無法多作說明。

衛生局說行動篩檢巴士訂有採檢、清消作業標準流程，居家檢疫者上車完成採檢後，相關人員會使用酒精消毒環境，再讓下位檢疫者上車採檢，檢疫者自防疫旅館至行動篩檢巴士所經過的通道也將確實圍起，避免民眾誤入，巴士上也標示「行動篩檢巴士」避免民眾誤入。

衛生局也提醒，居家檢疫期滿PCR檢驗陰性且無症狀者，在解除檢疫後7日內仍應遵守自主健康管理規範，如有發燒、腹瀉、呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請儘速就醫或至台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等7家醫院採檢站採檢。如果有防疫相關問題，也可撥打疾病管制署1922或衛生局防疫專線2375-3782洽詢。

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