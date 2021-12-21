為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    首批「7+7+7」返台檢疫 台北市驗出2陽性送醫隔離

    防疫巴士示意圖。（圖為資料照，與本新聞事件無關）

    防疫巴士示意圖。（圖為資料照，與本新聞事件無關）

    2021/12/21 22:04

    〔記者蔡思培／台北報導〕國內春節檢疫專案於12月14日上路，選擇「7+7+7」方案的民眾陸續期滿168小時返家檢疫。台北市衛生局表示，針對12月20日第一批選擇「7+7+7」檢疫者進行離開防疫旅館前採檢，共採檢638人，其中2人陽性，皆已收治於醫院隔離治療。

    衛生局表示，台北市配合國內春節檢疫專案進行居家檢疫期間及檢疫期滿前採檢，安排行動篩檢巴士至防疫旅館或檢疫所進行PCR採檢，減少檢疫者移動。衛生局針對12月20日第一批選擇「7+7+7」方案（7天防疫旅宿或集中檢疫所+7天返家檢疫+7天自主健康管理）的檢疫者進行離開防疫旅館前採檢，共採檢638人，其中636人陰性，2人陽性，皆已收治於醫院隔離治療。

    至於採檢陽性者狀況如何，衛生局表示，目前中央尚未公佈案號，北市也無法多作說明。

    衛生局說行動篩檢巴士訂有採檢、清消作業標準流程，居家檢疫者上車完成採檢後，相關人員會使用酒精消毒環境，再讓下位檢疫者上車採檢，檢疫者自防疫旅館至行動篩檢巴士所經過的通道也將確實圍起，避免民眾誤入，巴士上也標示「行動篩檢巴士」避免民眾誤入。

    衛生局也提醒，居家檢疫期滿PCR檢驗陰性且無症狀者，在解除檢疫後7日內仍應遵守自主健康管理規範，如有發燒、腹瀉、呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請儘速就醫或至台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等7家醫院採檢站採檢。如果有防疫相關問題，也可撥打疾病管制署1922或衛生局防疫專線2375-3782洽詢。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    違春節檢疫專案重罰！新北即起聯合稽查居檢者、防疫旅館
    2021/12/15 20:30

    違春節檢疫專案重罰！新北即起聯合稽查居檢者、防疫旅館
    春節方案昨3615人入境 莊人祥：「7+7+7」方案佔53％
    2021/12/15 15:08

    春節方案昨3615人入境 莊人祥：「7+7+7」方案佔53％

    伊正秀大學照 網驚：33年都沒變！
    春節檢疫專案上路 侯友宜：違規採取重罰
    2021/12/15 12:14

    春節檢疫專案上路 侯友宜：違規採取重罰
    春節檢疫專案上路 交部：供應4.5萬房、機場防疫車隊2058輛
    2021/12/14 21:13

    春節檢疫專案上路 交部：供應4.5萬房、機場防疫車隊2058輛

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    春節檢疫方案今啟動！「7+7+7」方案最多、達68％
    2021/12/14 14:27

    春節檢疫方案今啟動！「7+7+7」方案最多、達68％
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播