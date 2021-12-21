陽明交大新Logo惹議！明校務會議傾向不表決 校友暫停否決連署
〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交通大學校方14日在臉書粉絲專頁發表合校後的新識別標誌Logo後，引發原交大校友及師生強烈不滿，原交大資工系校友大河馬在網路發起22日校務會議中否決此案的連署，不到3天就有超過1000名校友連署，就連交大教師會也對校方新識別標誌Logo設計草案表示遺憾，連署發起人大河馬晚間受訪表示，由於得知22日的校務會議將不會表決此案，因此連署行動已達成任務，將先暫停連署，並持續關注校方後續作為。
對此，陽明交大發言人主秘陳怡如受訪指出，明天22日的校務會議會在交大校區、陽明校區、台南校區及附設醫院等四個校區進行視訊連線的校務會議，仍會先依既定程序討論此新識別標誌Logo的提案，且會進行多方討論，如果校務會議參與者間未能有最大共識，也會討論是否先擱置此案或不表決此案，待重新研擬及討論再提案表決。
交大資工系校友大河馬邱繼弘說，當陽明交大合校後的新識別標誌Logo出爐後，引起交大校友一陣撻伐及不滿，認為原交大「被消失」，他才會發起連署行動，號召校友及教師們在22日的校務會議否決此案，連署啟動不到3天就有超過1000人連署，顯示很多交大人關心此事，不希望校方草率決定這樣不符識別標準的Logo。
邱繼弘說，因19日收到交大校區主秘簡紋濱的來信，指校方已收到連署的訊息，且對此次連署的內容表示認同，並提到此次作業確實有不完善之處，校方將在22日的校務會議中不進行表決，會再辦理徵件與後續進行票選的作業。
邱繼弘說，既已獲得主秘的回信表示不會表決此案，加上連署人數超過千位校友連署，代表連署任務達成，因此將停止此次的連署活動，同時會將連署者所留下的意見提供給校方，未來也會透過臉書「陽交大學合併案關注小組」粉絲專頁，持續提供校方處理相關事項的進度。
邱繼弘也提到，交大校區教師會也強調此次校方提出的是Logo提案，並非校徽Seal，因此也建議校方應以校徽Seal為先，再進行Logo的設計，無論如何，都建議校方先暫停此次的提案，共同尋求一個有共識的識別系統。