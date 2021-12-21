陽明交大新Logo惹議！明校務會議傾向不表決 校友暫停否決連署

陽明交大校務會議明登場，但已傾向不會表決新Logo的提案，對此，發起否決此提案連署行動的交大校友大河馬也宣佈將先暫停否決連署行動。（陽明交大提供）

2021/12/21 20:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交通大學校方14日在臉書粉絲專頁發表合校後的新識別標誌Logo後，引發原交大校友及師生強烈不滿，原交大資工系校友大河馬在網路發起22日校務會議中否決此案的連署，不到3天就有超過1000名校友連署，就連交大教師會也對校方新識別標誌Logo設計草案表示遺憾，連署發起人大河馬晚間受訪表示，由於得知22日的校務會議將不會表決此案，因此連署行動已達成任務，將先暫停連署，並持續關注校方後續作為。

對此，陽明交大發言人主秘陳怡如受訪指出，明天22日的校務會議會在交大校區、陽明校區、台南校區及附設醫院等四個校區進行視訊連線的校務會議，仍會先依既定程序討論此新識別標誌Logo的提案，且會進行多方討論，如果校務會議參與者間未能有最大共識，也會討論是否先擱置此案或不表決此案，待重新研擬及討論再提案表決。

交大資工系校友大河馬邱繼弘說，當陽明交大合校後的新識別標誌Logo出爐後，引起交大校友一陣撻伐及不滿，認為原交大「被消失」，他才會發起連署行動，號召校友及教師們在22日的校務會議否決此案，連署啟動不到3天就有超過1000人連署，顯示很多交大人關心此事，不希望校方草率決定這樣不符識別標準的Logo。

邱繼弘說，因19日收到交大校區主秘簡紋濱的來信，指校方已收到連署的訊息，且對此次連署的內容表示認同，並提到此次作業確實有不完善之處，校方將在22日的校務會議中不進行表決，會再辦理徵件與後續進行票選的作業。

邱繼弘說，既已獲得主秘的回信表示不會表決此案，加上連署人數超過千位校友連署，代表連署任務達成，因此將停止此次的連署活動，同時會將連署者所留下的意見提供給校方，未來也會透過臉書「陽交大學合併案關注小組」粉絲專頁，持續提供校方處理相關事項的進度。

邱繼弘也提到，交大校區教師會也強調此次校方提出的是Logo提案，並非校徽Seal，因此也建議校方應以校徽Seal為先，再進行Logo的設計，無論如何，都建議校方先暫停此次的提案，共同尋求一個有共識的識別系統。

陽明交大校務會議明登場，引發爭議與風波不斷的新Logo提案，校方已傾向不在校務會議中表決，將暫緩或擱置此提案，待凝聚最大共識後再表決。（記者洪美秀攝）

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