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    首頁　>　臺北市

    知名熱炒店老闆太有「個性」 涉辱罵外送員「垃圾裝流氓」遭訴

    知名熱炒店老闆只因不滿外送員趕不走，即涉嫌飆罵「垃圾裝流氓」，今被台北地檢署依公然侮辱罪起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

    知名熱炒店老闆只因不滿外送員趕不走，即涉嫌飆罵「垃圾裝流氓」，今被台北地檢署依公然侮辱罪起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

    2021/12/21 18:15

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北市一家號稱「100元熱炒吃到飽」的餐廳，引來不少饕客上門，不過這家店老闆也很有「個性」，不招待沒預定的過路客，看到不順眼的網路負評，動輒狠嗆「有病去長庚醫院看」，因此被網友封為「超有個性」，不料，快人快語的老闆這次卻踢到鐵板，只因不滿外送員趕不走，即涉嫌飆罵「垃圾裝流氓」，今被台北地檢署依公然侮辱罪起訴。

    今年9月，謝姓外送員將機車臨停在該間餐廳的對面，準備尋找接單上的門牌號碼，卻遭該餐廳郭姓男老闆以影響生意為由，要求把車騎走，謝姓外送員為避免衍生不必要的衝突，第一時間沒理會郭男，不料，竟因此遭郭男辱罵「垃圾裝流氓」。

    謝姓外送員送完餐後，又回到該間餐廳的門外，二話不說就拿起手機錄影「蒐證」，並對前來勸阻的客人坦言，他就是針對這家餐廳的老闆，指要看看這家餐廳在疫情期間，有沒有發生防疫違規的情況。

    郭男不滿謝姓外送員拿手機朝餐廳拍，報警控告謝姓外送員恐嚇；謝男也非省油的燈，當場即向警方反控郭男涉嫌公然侮辱。郭男庭訊時否認犯行，辯稱只是一時氣憤才說那些話；檢方考量郭男辱罵「垃圾」、「流氓」等字眼，已涉嫌貶損謝男，考量雙方未達成和解，因此將郭男起訴，至於謝男被控持手機錄影的行為，不構成恐嚇，予以不起訴。

    回顧郭男經營餐廳時的快言快語，至今仍可在Google評論上找到，大部分網友都認為該餐廳物超所值，給予5星評價，不過也有網友給1星負評，評價兩極。有網友給該餐廳「1顆星」並留言：「店家老闆講話很不客氣，對路過看門牌找路外送員謾罵、拿刀威脅，動手推人，還比中指！外送員已請警察到場並提告！疫情期間內用圓桌也都沒有梅花座跟隔板，這樣的店家真的讓人堪慮！」郭男則在評論上回嗆：「你不要亂講話告你~有病去長庚醫院看」。

    另有網友曾留言：「4.1顆星的評價不知道怎麼來的，老闆服務爛到好像欠他多少錢...」；個性鮮明的郭男也連珠炮式地留言回嗆：「你是吃到大便是不是？...滾開這裡不歡迎你！有問題門口也幫你做標示了長庚的方向都跟你講你還要幹嘛？...」

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