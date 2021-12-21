兒遭詐15萬 柯文哲：應動用國家力量遏阻跨國詐騙

台北市長柯文哲兒子遭詐15萬元；對此，柯文哲今表示，主張動用國家力量針對跨國詐騙集團進行更嚴格源頭遏阻。（記者鄭名翔攝）

2021/12/21 17:44

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲兒子於網路購書卻遭詐15萬元，警方昨逮2車手；對此，柯文哲今表示，現在詐騙手段常是先竊取個資後再以相關資料取信被害者，包括台北市政府舉辦的台北馬拉松報名系統都遭入侵並詐騙，主張動用國家力量針對跨國詐騙集團進行更嚴格源頭遏阻。

柯文哲年約30歲的兒子於12月13日網購書籍，接到假客服通知「交易失敗」，後依指示操作ATM匯出15萬餘元，隨後發現受騙；大安警分局獲報後循線追查，已查獲詐欺車手，詢後依法送辦，正擴大偵辦中。

柯文哲今出席北市信義區里長市政座談會前受訪時表示，現在詐騙手法常是先從某公司資料庫內竊取個資後再以電話聯繫，透過相關購買資料等取信被害人前去匯款，包括近期的台北馬拉松報名伺服器都被入侵、10幾名選手遭詐，已要求警察局針對防堵北市詐騙手法須更升級。

柯文哲指出，從台北馬拉松詐騙案追溯源頭來自中國、美國等，主張應動用國家力量，但過去NCC對網路未積極管理，北市府將針對類似詐騙猖獗問題進行整理後與中央討論，希望進行更嚴格的源頭遏阻，「不然這樣太可怕了」。

至於如何知情兒子遭詐？柯文哲僅稱，「存款錢少掉就知道了」，對於家庭私事不願多談，並強調被騙的人是受害者應受到保護，政府須處罰做壞事的人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法