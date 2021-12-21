時力支持柯市府覆議案反對恢復重陽敬老禮金 批議會大撒幣

時代力量台北黨部今舉行「議會大撒幣，世代不正義」記者會。（時代力量台北黨部提供）

2021/12/21 17:41

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，要求台北市政府恢復發放重陽敬老禮金，但台北市長柯文哲反對，提覆議案明將送議會採不記名表決，北市議會藍綠黨團明天擬發動「甲級動員」表決；時代力量台北黨部今開「議會大撒幣，世代不正義」記者會，針對該案和柯立場一致，質疑增加財政負擔的自治法規，違反行政、立法分立原則的疑慮，覆議案若沒成功，恐成議會大撒幣開先例。

「議會大撒幣，世代不正義」記者會今出席者有時代力量副秘書長張衛航、台北黨部副執行長劉仕傑與大安文山區主任林泓泰；林泓泰質疑，在長輩照顧資源有限的前提下，對長輩來說，哪種政策更能符合長輩的實際需求？台北高齡人口全國最多，但公有日照機構數卻是全國最少。

林泓泰認為，失智長輩需要住宿型長照機構卻仍有缺口，這都突顯出，臺北年長者照顧資源不足的問題；監察院針對各地政府發放經老金排擠到其他社會福利預算的問題，要求中央部會檢討，台北在2016年停止普發敬老金後就不在預警名單中，倘若走回頭路就勢必再次被預警，普發敬老金，很可能造成市政的財務問題。

張衛航則質疑，這個增加財政負擔的自治法規，有違反行政、立法分立原則的疑慮。他以大法官解釋來說明，這種以預算書之外增加預算的方式，有違「責任政治」，也就會讓政策責任難以釐清。

張衛航指出，台北市議會通過此條例，雖然不是預算案，但在預算案以外，據市府估計明年將增加財政負擔金額達10.8億元，形同以「新訂自治法規」的方式變相增加預算，有違「地制法」，事先籌妥經費或於法規內規定相對收入來源，違反財政紀律的相關條文規範。

張衛航表示，明天的覆議案若沒有成功，恐成議會大撒幣開先例。但是，由於高齡人口比例不斷地增加，而且不排富發放，恐怕會排擠到其他預算，不但對完善整體長照系統沒有太大幫助、同時又抹殺年輕人的未來，加劇「世代不正義」。

劉仕傑表示，長者照顧是重要的施政項目，但是反對發放齊頭式重陽禮金，「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」立法精神本質上違反進步價值，包括藍綠兩大黨在內的所有台北市議員於明日覆議時，應拿出道德勇氣，別進行政策買票，2022台北市長潛在參選人，應針對是否支持發放敬老金有明確表態。

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