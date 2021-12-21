9隻優質史賓格犬挹注 保三總隊緝毒能量再升級

警政署長陳家欽（右1）與保三總隊長廖宗山（右2）出席史賓犬受贈儀式，感謝各界對警方的支持。（記者徐聖倫翻攝）

2021/12/21 17:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕保三總隊緝毒能量再升級！保三總隊今天下午接受民間贈送史賓格犬，為警犬隊增加新戰力，據悉，保三原本就有計畫要增添資質頗優的史賓格犬，但由於國內來源稀少，過去一直找不到適合犬隻，這次受贈為國內緝毒工作增添新力量。

保三總隊主要工作任務為海運進口貨櫃安全檢查，職司查緝槍毒等違禁物品，因貨櫃空間狹小且易夾藏，執行工作時常需運用警犬協助搜索，今年10月警犬們接受調派協助新北市警局破獲陸上最大海洛因走私案，查獲海洛因磚1172塊，績效卓著。

而緝毒犬隻的挑選主要取決於犬種的環境適應力、嗅覺能力、搜索的慾望、可訓化程度等因素，史賓格犬一直是名列前茅犬種，但由於國內取得不易，遲遲未入手。這次在前立委潘維剛協助下，結合民間力量，今年下半年就贈與保三共9隻史賓格犬，而今天由警政署長陳家欽與保三總隊長廖宗山代表出席受贈儀式，讓國內緝毒強度再次升級。

警政署長陳家欽說，感謝前立委潘維剛及各界愛心人士支持，熱心公益，為社會治安盡心盡力，並捐贈優秀犬隻支持警察查緝工作，讓員警在守護民眾之餘，也感受到企業支持警察工作的善心及貼心。

史賓格犬的評價極優質，為保三總隊增添緝毒新戰力。（記者徐聖倫翻攝）

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