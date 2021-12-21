提升運輸能量 花東鐵路雙軌化2027年10月通車

鐵道局總工程司呂新喜（左）、東部工程處副處長夏恒仁（右）今天於例行記者會說明花東地區鐵路雙軌化執行情形。（記者陳心瑜攝）

2021/12/21 16:57

〔記者陳心瑜／台北報導〕為提升台鐵花東鐵路運輸能量，鐵道局執行花東地區鐵路雙軌化計畫，將台鐵花蓮站至台東知本站間部分單軌路段擴建為雙軌，花蓮到台東行車時間自強號減少12分鐘、區間車行車時間減45分，每小時運能提升2至3班車、達7至8班次列車。改善長度合計約112.65公里，目標2027年10月全線通車、2028年4月完工。

交通鐵道局今天召開例行記者會說明花東地區鐵路雙軌化執行情形。鐵道局總工程司呂新喜表示，行政院今年4月8日核定花東鐵路雙軌電氣化計畫，計畫總經費456.27億，期程7年，路線範圍為台鐵花蓮站至知本站間現有單軌路段長度合計約112.65公里擴建為雙軌，包括花蓮＝壽豐、光復＝瑞穗、三民＝玉里、東里＝山里、台東＝知本等路段。以提升花東區運輸服務品質，滿足當地居民及觀光發展需求。

呂新喜表示，目前已開始辦理土建及系統機電工程之基本設計，並已完成現地補充測量、地質及管線等調查作業，明年初即將展開細部設計與施工標發包，預計於明年底可進入實質施工階段，目標2027年10月全線通車。

計畫內容包括雙軌化工程、站場以及機廠改善（月台改善、無障礙電梯以及改善花蓮機廠）；鐵路橋涵工程共128座含新（改）建24座；13處小曲線改善，包括將6處路段曲線半徑改善為R≧ 1600m至2000m等，包括包括木瓜溪南北側、加濃濃溪南北側、車溪橋南北側、水拔溪橋段、瑞源站南端、康樂站南端等，以符合未來花東快鐵時速達160公里的需求。

呂新喜說，將針對部分單軌路段改善為雙軌，將可提升效率，雙線運轉可以降低延誤的衝擊、增加班次、縮短待避交會時間；互為備援，提高事故容忍力、維持穩定運輸服務；擴充運能，滿足區內以及聯外運輸需求，解決一票難求問題，帶動東部觀光。

呂新喜表示，計畫必需維持既有單線花東線正常營運，因此大部分工作需於夜間施工，更要納入邊坡監測、異物入侵等先進之安全防護措施，困難度極高。

瑞北高架雙軌化示意圖。（鐵道局提供）

花東鐵路雙軌區間。（鐵道局提供）

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