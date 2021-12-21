香港立法會選舉 趙春山：「清一色」執政沒雜音

中華港澳之友協會今主辦「香港立法會選舉與台港新情勢發展」座談會。（記者鍾麗華攝）

2021/12/21 16:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕中華港澳之友協會今主辦「香港立法會選舉與台港新情勢發展」座談會，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山表示，選舉結果顯示香港行政與立法一條鞭，將來是「清一色」執政，聽不到雜音，台灣要「與時俱進」處理台港關係，今後不能再「以香港來看香港」，要以粵港澳大灣區來看香港，台港關係要看中國。

趙春山指出，香港親中評論員說立法會選舉是勝利的，這次選舉直接反映一國兩制的現實需求，在「佔中」、「港版國安法」等一連串事件後，北京更改選舉制度，就是要落實「港人治港」到「愛國者治港」的選舉。

趙春山表示，香港走到今天，問題就在它的特殊，這原是中國資產，北京想以「一國兩制」的特殊性，讓馬照跑、舞照跳，透過金融、國際化、文官體系，以及管理經驗，幫助中共走向國際化，但現卻變成負債，兩制離一國愈來愈遠，香港對國家的認同愈來愈遠。

淡大大陸所助理教授洪耀南指出，香港立法會「人大化」走向「中國式權威」，未來北京代理人進入立法會，北京利用修改制度，沒收人民投票意志，讓人民可投票，但結果逃不出中共的掌握，一國壓倒兩制。文大政治所助理教授蕭督圜表示，中共掌握行政與立法權，確立「中央領導、特首不容挑戰、管控公務員」的未來方向。

出席座談會的國民黨立委陳以信表示，兩岸關係惡化，香港失去扮演試金石的角色，台港關係從熱絡轉趨冷淡，蔡政府「撐香港」淪為空言，「港澳條例」修法都沒通過，對香港的民主支持恐轉為地下化。

陸委會副主委邱垂正下午在一場活動時受訪表示，此次香港立法會投票率僅3成多，創下1997年香港主權轉移來，最低投票紀錄，跟上屆的6成多，幾乎是攔腰折半，可以看出香港選民對中共主導所謂愛國者治港的選舉並不買單，國際社會也感到憂慮。

邱垂正指出，2020年港人來台居留人數，高達1萬800人，若加上澳門，就達到1萬1800多人，較上個年度增加了7成。今年居留的人數也可望比去年還多，所以越來越多的港澳人移民來台，期許台灣是他們安居樂業的新故鄉。

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