保育類「拇指猴」一對賣20萬元 北市2鳥園負責人遭起訴

普通狨因為外型小巧可愛、個性活潑好動，相當討人喜歡。（圖由台北市立動物園提供）

2021/12/21 16:05

〔記者錢利忠／台北報導〕台南檢警去年11月破獲以陳姓男子為首的野生動物盜賣集團，經清查發現，位於台北市萬華區和平西路上的2家鳥園，也是陳男的貨源之一，發動搜索後查出2家鳥園負責人，涉嫌非法繁殖並以每對20萬元販售白耳狨猴等保育類動物，今分別依違反野生動物保育法，將2家鳥園的郭姓、簡姓負責人起訴；賣白耳狨猴的鄭姓男業務則獲緩起訴。

俗稱「拇指猴」的白耳狨猴，歸類為新世界猴，學名為普通狨Callithrix jacchus ），又名白耳狨，為捲尾猴科下狨屬，有較寬的鼻孔間距，原本只分布於巴西的東北海岸，後因人類活動開始擴散；成年的普通狨體長嬌小，僅約16至21公分，尾巴平均長約24至31公分，前額有明顯的白色印記，雙耳周圍有白色的長毛。

郭姓鳥園負責人供稱，他的第1隻白耳狨猴，是大約20年前從友人處取得，之後他開始飼養及繁殖，被查獲前曾以20萬元價格售出1對，不過買家不懂得照顧，該對白耳狨猴已死亡。據了解，該買家先前已被台南地檢署依違反野生動物保育法起訴。

檢方查獲的野生動物包括8隻白耳狨猴，不過其中1隻已不慎跑掉，此外，還有黃頸亞馬遜鸚鵡、雙黃頭亞馬遜鸚鵡、鉛色水鶇等保育類鳥類，目前均由台北市動物保護處收容中。

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