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    莫德納第三劑打全劑量抗體增83倍 陳時中：維持提供半劑量

    莫德納第3劑打全劑量抗體增83倍，陳時中表示，目前仍維持提供半劑量。（記者邱芷柔攝）

    莫德納第3劑打全劑量抗體增83倍，陳時中表示，目前仍維持提供半劑量。（記者邱芷柔攝）

    2021/12/21 15:28

    〔記者邱芷柔／台北報導〕美國藥廠莫德納（Moderna）最新研究發現，追打第三劑加強劑，就能產生足夠抗體對付武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron，且追加劑以完整劑量接種抗體可增加83倍，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前我國仍維持提供莫德納半劑量作為第三劑。

    陳時中今天出席衛福部社會家庭署第七屆社區金點獎表揚典禮，會前接受媒體聯訪。對於莫德納最新研究指出，第三季劑全劑，抗體可以暴增83倍，我國是否有考慮第三劑改打全劑量？陳時中回應，到目前專家仍建議以半劑為主，他也強調，半劑的效果也非常好。

    至於有醫師認為應縮短第三劑的時間，陳時中說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已做出專家建議，目前仍以間隔5個月為主。

    對於Omicron持續掀起國際各國新一波疫情，陳時中也表示，Omicron對全世界的疫情都是一個考驗，我們只能盡力把邊境守好，此外防疫旅館一定要徹底改善，以及居家檢疫時，電子圍籬、關懷都要落實，盡力把病毒阻隔於社區之外。

    媒體追問農曆春節後是否有機會降級？屆時是不是就可以不用再戴口罩。陳時中說，這是假設性的問題，如果能夠防堵成功，當然就可以繼續解除相關限制，不過前提是要防堵成功。

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