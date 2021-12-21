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    首頁　>　臺北市

    柯建銘提竹竹併 英系4人、正國會5人未連署

    立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法第4條條文修正草案」，送到今天的程序委員會處理，列為本週五院會報告事項。根據提案，包括柯建銘共有50位立委連署，仍有11位民進黨立委未連署。（記者鍾麗華攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法第4條條文修正草案」，送到今天的程序委員會處理，列為本週五院會報告事項。根據提案，包括柯建銘共有50位立委連署，仍有11位民進黨立委未連署。（記者鍾麗華攝）

    2021/12/21 13:37

    〔記者鍾麗華／台北報導〕為促成竹竹合併升格，立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法第4條條文修正草案」，送到今天程序委員會處理，列為本週五院會報告事項。根據提案書，包括柯建銘共有49位立委連署，不過，柯建銘受訪表示，江永昌今天已連署，提案書是昨天送到程序委員會的，所以應是50人連署。不過，仍有11位民進黨立委未連署，其中英系有4人，正國會也有5人，還有湧言會立委王定宇與不屬於任何派系的林淑芬也未簽署。

    民進黨團共有61人，包括參與黨團運作的無黨籍立委趙正宇與蘇震清都參與連署，扣除提案與連署的50人，還有11人未連署。除一向持反對立場的英系掌門人陳明文，還包括英系的王美惠、蔡易餘、羅致政等人。至於正國會立委則有陳亭妃、陳秀寶、陳歐珀、陳瑩和林岱華等人也未連署。傳出蔡適應與王定宇撤簽，不過，根據提案書，蔡適應仍在連署之列，王定宇則未列入。

    根據柯建銘的提案內容，有鑑於直轄市之設置，應考量空間規劃及產業發展現況，促使區域間資源共享、互利互補，帶動周邊地區攜手成長，創造就業機會，以促進城鄉發展，提升國家競爭力為目標。又為因應少子化現象及數位治理之發展，唯一以區域人口規模為前提，無法兼顧基於國家特殊目的需要之直辖市設置。

    提案說明，區域人口數雖屬關鍵，但若末顧及其他因素，恐有阻礙區域發展之虞，且可能影響國家整體競爭力。爱修正本條第一項，將現行「人口聚居達125萬人以上，『且』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直辖市。」其中之「且」修正為「或」。

    不過，時代力量立委邱顯智、國民黨立委陳玉珍、民眾黨立委賴香伶在程序委員會發言表達反對立場，主持會議的國民黨籍召委曾銘宗表示，目前議程草案內容，朝野黨團無法達成共識，援例將草案提報院會處理。（14:00更新連署人數）

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