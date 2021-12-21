客人剩殘酒集成瓶再出售 北市酒店遭踢爆賣假酒被搜出1300多瓶

44歲的吳姓男子，在台北市中山區長春路上的酒店「百富妃麗」任職總務，從2018年起涉嫌將高檔威士忌混劣酒，加上色素偽裝原酒賣給顧客。（記者鄭景議翻攝）

2021/12/21 13:31

〔記者鄭景議／台北報導〕44歲的吳姓男子，在台北市中山區長春路上的酒店「百富妃麗」任職總務，從2018年起涉嫌將高檔威士忌混劣酒，加上色素偽裝原酒賣給顧客，不法獲利約60萬元，被顧客喝出後，向信義分局警方檢舉，警方去年9月前往搜索，查獲1326瓶假酒，依違反食品衛生管理法和詐欺罪送辦，北檢也在昨日起訴吳男。

據了解，吳男在該酒店擔任總務一職，負責管理洋酒進出貨，客人點酒，也都是由他負責送入包廂，2018年起，吳男開始把顧客沒喝完的高價威士忌悄悄收集，自己再購買不到300元的便宜威士忌，以1比3的比例混和，再套入色素，使顏色趨近原酒，重新封膜後賣給客人。

警方發現，吳男以此手法在兩年內賺了約60萬元，其中賣得最好的是「蘇格登」，酒店常見的「大摩、百富、軒尼詩」也都是吳男的熱銷款，警方從酒店中查扣假酒威士忌合計1326瓶、色素7瓶、封膜機1臺、瓶蓋1箱等證物。

檢警經過查驗，確認這些酒都是假酒，吳男也坦承犯案，警方依違反食品衛生管理法和詐欺罪送辦，北檢昨起訴吳男。

據了解，在捲入假酒案件後，加上因館長槍擊案，被警查出是寶和會圍事據點，「百富妃麗」已在去年底悄悄歇業，現在該處仍是酒店，但已換人經營掛上其他招牌。

警方發現，吳男以此手法在兩年內賺了約60萬元，其中賣得最好的是「蘇格登」，酒店常見的「大摩、百富、軒尼詩」也都是吳男的熱銷款。（記者鄭景議翻攝）

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