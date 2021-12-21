醫師娘談離婚無共識 縱火燒夫自首改判7年

一審考量林女符合自首要件，依殺人未遂罪判8年徒刑，高等法院今改判7年徒刑，還可上訴。（資料照，本報合成）

2021/12/21 13:31

〔記者楊國文／台北報導〕林姓醫師娘自認長期被丈夫許男家暴，談離婚與幼子監護權時又沒有共識，竟趁丈夫熟睡之際，不顧8個月大的幼子在屋內，竟朝丈夫的頭、臉部潑灑汽油點火，導致丈夫全身有40％的2至3度燒傷，還一度命危，所幸林女返回住處將幼子抱出，幼子無大礙，一審考量林女符合自首要件，依殺人未遂罪判8年徒刑，高等法院今改判7年徒刑。還可上訴。

檢方調查，林姓醫師娘和丈夫林男2018年初生下男嬰，因2人相處不睦，林女自認遭到家暴，多次要求離婚未果，雙方經常為此爭執。

2018年10月19日上午，夫妻為了小孩的監護權爭吵，林女氣得持寶特瓶到加油站買汽油，並倒入鋼杯內，返家後發現丈夫正躺在床上睡午覺，不顧8個月大的幼子在屋內，將鋼杯內的汽油朝丈夫林男的頭、臉部潑灑下汽油，並拿起打火機點火，林男驚醒後衝往浴室沖水將身上火勢澆熄、降溫，仍造成全身的臉、頸．前胸、上背部及4肢等處多達4成有2至3度燒傷，送醫後曾發出病危通知。

林女縱火後，下樓委請鄰居報警，並大叫「發生火災啦！有一個小嬰兒在裡面！」她見情況危急，未等消防人員前來，即返回住處將8個月大的幼子抱出，警消獲報到場滅火，林女僅手臂1度燒燙傷，男嬰有擦傷，但無大礙。

台北地院審理時，林女主張有精神疾病，但經台中榮總進行精神鑑定，認定她縱火當時其辨識違法能力並未欠缺或達顯著降低情形，依家暴殺人未遂、放火燒毀現供人使用住宅未遂等罪，從一重處斷，再考量他符合自首的減刑要件，依殺人未遂罪判8年徒刑。

高院審理時，林女否認殺人犯意，但合議庭認定她涉嫌殺人未遂罪，另外，林女雖縱火，僅燒毀臥室床上寢具、部份牆面等處，消防人員到場時火勢已熄滅而無明文，且未延燒四周，認定她未構成放火燒毀現供人使用住宅未遂罪，考量她因尋求離婚及單獨取得幼子監護權未果，才潑灑汽油縱火，綜合考量後，改判她7年徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法