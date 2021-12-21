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    國際國中科奧6小將奪6金稱冠 台灣奪11次世界第一

    今年第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽揭曉，台灣6名好手（右起）蔡依珊、林軒名、戎慶一、張丞漢、陳柏凱、許孟哲拿下6金在各國稱冠，也使台灣第11次拿下世界冠軍。（教育部提供）

    今年第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽揭曉，台灣6名好手（右起）蔡依珊、林軒名、戎慶一、張丞漢、陳柏凱、許孟哲拿下6金在各國稱冠，也使台灣第11次拿下世界冠軍。（教育部提供）

    2021/12/21 13:24

    〔記者吳柏軒／台北報導〕第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽昨晚揭曉，教育部今（21日）發布我國成績，台灣6名好手一舉拿下6面金牌，國際總排名稱冠，也讓台灣在該競賽中奪下第11次世界第一，其中台南一中林軒名同時獲得競賽特別獎項「理論獎」及「總成績獎」，更名列全體參賽學生第1名。

    教育部表示，國際國中科學奧林匹亞為培育青少年對科學的興趣，整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽，參賽者須為未滿16歲學生，今年第18屆由阿拉伯聯合大公國主辦，共59國359位選手參加，因疫情影響，各國派領隊赴杜拜參加實體會議，選手則在各國遠端競賽。

    教育部指出，今年參賽選手有6人，分別是建國中學陳柏凱、台中一中戎慶一、建興國中蔡依珊、台南一中林軒名及張丞漢、與高雄中學許孟哲等，6人由台灣師範大學理學院教授組團培訓，歷經13日到18日的賽程後，6人發揮實力皆拿下金牌，6金成績使台灣在國際排名奪冠，而林軒名又再拿下理論特別獎、總成績特別獎等，名列全體參賽學生第1名。

    教育部統計，台灣自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得89金13銀，今年也是台灣第11次在此賽事奪冠，而為獎勵學子，賽事奪金者將再頒給20萬元獎學金，未來會持續選訓學子參賽，增加經驗、拓展國際視野，促成與各國科學交流合作。

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