西班牙籍丈夫違反居檢挨罰卻離境 士林分署勸說終繳完10萬罰鍰

西班牙籍丈夫違反居檢規定挨罰卻離境，經士林分署人員積極勸說台籍妻子（黑衣），丈夫已於本月分期繳完10萬罰鍰。（士林分署提供）

2021/12/21 12:41

〔記者溫于德／台北報導〕西班牙籍丈夫違反居家檢疫規定挨罰10萬元，卻未繳罰鍰就先行離境，經法務部行政執行署士林分署向台籍妻子了解得知，因婆家在歐洲染疫，丈夫才緊急返回西班牙照顧，並經妻子轉達，丈夫同意分期繳納，並於本月繳清。

士林分署指，丈夫因違反居家檢疫規定挨罰10萬元，卻在被移送執行前先行離境；經分署詢問妻子得知，丈夫誤以為居檢期間仍可以在整棟建築物內活動，才會2度協助拿重物外出搭電梯到同棟建物地下停車場，但每次來回都僅有1分鐘，也沒有接觸任何人，另因人在歐洲的公婆染疫嚴重，丈夫因而離台。

士林分署表示，妻子在家照顧新生子女，因此無經濟收入，難以一次償還10萬罰鍰，也無法立即提出清償計畫，分署得知後除主動關心妻小外，並積極勸說，經妻子與丈夫越洋聯絡，說服丈夫辦理分期，每期繳納1萬元。

士林分署說，丈夫已於本月間分期繳完10萬罰鍰，並因其父母康復得以返台與妻小再度團聚。

士林分署也指，近來由於新種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒Omicron蠢蠢欲動，境外移入個案持續不斷，又逢農曆春節連續假期將至，行政執行署面對違反居家隔離或防疫檢測的裁罰案件，會立即強力執行，以落實防疫政策，避免防疫破口 。

士林分署呼籲，因違反防疫相關規定而被移送分署執行的義務人，若因經濟困難無法一次繳清，可提出相關證明文件向分署申辦分期繳納，若未繳納又不辦理分期，分署勢必將強力執行，以落實公權力，共同守護臺灣得來不易的防疫成果。

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